Центр "Мои документы" в "Сити Молле" заработал по воскресеньям

Центр "Мои документы". Фото ИА "Тюменская линия" Центр "Мои документы". Фото ИА "Тюменская линия"

Центр государственных и муниципальных услуг "Мои документы" начал прием граждан в ТРЦ "Сити Молл" по воскресеньям. Об этом сообщает пресс-служба ГАУ ТО "МФЦ".

Напомним, в настоящее время прием граждан по воскресеньям ведет в Тюмени еще один центр на ул. Первомайской, 50. Также рабочим днем воскресенье является в центрах в Ишиме, Тобольске, Ялуторовске и Заводоуковске.

Пока желающих решать свои вопросы с документами по воскресеньям немного. Потребность же в семидневной рабочей неделе возникла из-за растущего спроса на государственные услуги в будни.

"Сегодня центры "Мои документы" в день посещают более пяти тысяч человек. В связи с этим появилась задача обслуживать растущий поток посетителей с использованием имеющейся инфраструктуры. Для того, чтобы не открывать еще центры, решено перевести некоторые наши подразделения на семидневную рабочую неделю", - пояснил директор ГАУ ТО "МФЦ" Александр Нагибин.

Телефон для получения дополнительной информации: 8-800-250-00-72 (звонок бесплатный), 8(3452)50-05-91.