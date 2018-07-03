"Живая классика" создала аудиобиблиотеку

Фото организаторов конкурса "Живая классика" Фото организаторов конкурса "Живая классика"

100 аудиокниг записали участники всероссийского конкурса юных чтецов "Живая классика", который проводится с использованием гранта президента РФ.

Как рассказала президент фонда "Живая классика" Марина Смирнова, важно предоставить подросткам возможность реализовывать самостоятельные проекты. Сам факт предоставления детям такой возможности более важен, чем продукт, который получается в результате этой деятельности.

Победители региональных и районных этапов конкурса записали в профессиональной студии компании Storytel главы из произведений русских и зарубежных классиков. Аудиокниги уже появились в свободном доступе на официальном сайте конкурса "Живая классика". Все любители хорошей прозы могут в любое время послушать фрагменты из текстов Чехова, О'Генри, Достоевского, Зощенко, Шолохова, Мопассана, Тэффи, Хармса, Шагинян, Пришвина, Тургенева, Аверченко, Паустовского, Шмелева, Черного и многих других.

Впереди ждут новые озвучки текстов. Эта инициатива, реализуемая при помощи партнера конкурса компании Storytel, помогает исследовать читательские предпочтения школьников. Кроме того, таким образом формируется фонд бесплатных книг, которые можно слушать в дороге, дома или на отдыхе. И нельзя забывать о том, что запись в профессиональной студии помогает развивать участникам проекта свои навыки в художественном чтении.

"Миссия Storytel в России – развивать интерес к литературе и знаниям и делать эти знания доступными для каждого в удобной ему форме, а аудиоформат набирает все большую популярность, особенно среди молодого поколения. Мы рады этому опыту. Ребята – прекрасные чтецы, выбранные ими произведения вызывают уважение и интерес. Уверен, этот проект принесет много и пользы, и удовольствия", – говорит генеральный директор компании Storytel Борис Макаренков.

Чтецы "Живой классики", которые приняли участие в проекте, рассказывают, как серьезно они подошли к выбору произведений, ведь это большая ответственность - записать текст классика для миллионов слушателей.

Федор Лысиков поделился своим видением того, какие нужно читать произведения и зачем нужны аудиобиблиотеки: "Когда с тобой работают мастера, то и ты выкладываешься по полной, и результатом остаешься доволен. Звукорежиссер в студии объяснял нам все доступно, поэтому запись прошла отлично, а главное – это полезный для меня опыт. В моем исполнении вы услышите "Хирургию" Антона Чехова - веселый рассказ. Я считаю, что произведения, которые ты читаешь для большой аудитории должны вызывать у слушателя улыбку, потому что в мире и так много серьезного".

Таисия Захарова сказала, что это был первый опыт профессиональной записи. "Хочется еще и еще участвовать в подобных проектах. Я прочла для нашей аудиобиблиотеки святочный рассказ Александра Федорова-Давыдова "Хаврошина ёлка". Текст о девочке Хавроше и её маленьком подвиге, о милосердии и о чуде, о вере и великодушии". Василий Серегин, финалист этого года: "Я люблю читать вслух и был рад, что мне представилась возможность записаться в профессиональный студии. Очень понравился процесс записи. В конкурсе "Живая классика" я участвовал три раза. В свой дебютный раз я читал рассказ "Радость" и решил записать именно его, потому что очень люблю Чехова. Очень хочется, чтобы и те, кто не знаком с этим текстом влюбились в него и пошли читать всего Антона Павловича".

Конкурс юных чтецов "Живая классика" – самый масштабный детский литературный конкурс в стране. Финал конкурса проходит в Международном детском центре "Артек", суперфинал на Красной площади.

Напомним, что заводоуковский школьник Пётр Палатов представил Тюменскую область на Красной площади, выступив в числе девяти суперфиналистов на Всероссийском конкурсе "Живая классика".