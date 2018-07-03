Тюменской энергосбытовой компании исполнилось тринадцать лет

Фото АО «Тюменская энергосбытовая компания» Фото АО «Тюменская энергосбытовая компания»

АО "Тюменская энергосбытовая компания" отмечает день рождения: общество было образовано 1 июля 2005 года и за 13 лет прошло путь от небольшого предприятия до крупнейшего гарантирующего поставщика электрической энергии, действующего на территории сразу трех субъектов Российской Федерации — в ХМАО-Югре, ЯНАО и Тюменской области.

Как сообщает пресс-служба компании, объем фактического полезного отпуска электроэнергии (мощности), отпущенный клиентам за 13 лет работы, превысил 496 млрд кВт*ч. Все это время компания стабильно занимает лидирующие позиции в структуре потребления электрической энергии из сети АО "Тюменьэнерго" энергосбытовыми компаниями и гарантирующими поставщиками региона.

Среди клиентов, обслуживаемых АО "Тюменская энергосбытовая компания", сегодня более 19 тыс. юридических лиц и свыше 605 тыс. физических лиц. Компания ежегодно активно наращивает клиентскую базу, в том числе за счет расширения зоны своей деятельности на территории ХМАО-Югры и юга Тюменской области, перевода на прямые договоры энергоснабжения собственников нежилых помещений и членов садово-дачных кооперативов.

Общество в полном объеме выполняет планы по реализации электроэнергии и сбору платежей, уменьшая средний период оборота дебиторской задолженности: этот показатель сегодня составляет 17 дней и является одним из самых низких среди энергосбытовых компаний в России.

В числе ключевых принципов компании в течение всех 13 лет работы неизменно остаются стратегическое планирование и высокий уровень клиентоориентированности: следуя им, АО "ТЭК" планомерно внедряет и обновляет современные сервисы, включая цифровые — такие, как чат-бот в мессенджерах и соцсетях, передача показаний и прием оплаты дистанционным способом в интернете и другие.

Спектр услуг с каждым годом расширяется. Сегодня общество осуществляет расчетно-кассовое обслуживание клиентов в городах Тюмень, Сургут, Пыть-Ях, Березово, в Советском районе и в ряде других населенных пунктов ХМАО-Югры, а также заняло свою нишу на рынке энергосбережения: реализует энергосервисные контракты, проводит энергоаудиты на предприятиях, модернизирует системы уличного освещения на объектах жилищно-коммунального комплекса, внедряет энергосберегающее оборудование в работу организаций культуры, здравоохранения и др. Вклад дочерней компании АО "ТЭК" в развитие энергосервисной деятельности в ХМАО-Югре был отмечен дипломом заместителя губернатора ХМАО-Югры Дмитрием Шаповалом, а проекты в сфере энергосбережения не раз становились победителями региональных этапов Всероссийского конкурса реализованных проектов в области энергосбережения и повышения энергоэффективности ENES-2015, 2016, 2017.

Развитие традиционных клиентских сервисов ведется с учетом существующих инновационных решений: за последние несколько месяцев были открыты Центры обслуживания клиентов нового формата в г. Советском, г. Сургуте, г. Тюмени и г. Тобольске, где реализуется комплексный подход к предоставлению услуг поставщиком электроэнергии и посетители могут решить все вопросы за одно посещение офиса.

Активно развивается и направление розничной торговли: на сегодняшний день действуют 27 точек продаж в крупнейших городах региона, из которых 5 были открыты в 2017 году. Здесь потребители электроэнергии имеют возможность приобрести необходимые в быту электротовары.

Компания успешно реализует проекты по строительству автоматизированных систем коммерческого учета электроэнергии — данная работа ведется не только на территориях деятельности АО "ТЭК", но и за их пределами: так, в 2018 году началась реализация крупного энергосервисного контракта в Свердловской области для ПАО "МРСК Урала" (ДЗО ПАО Россети).

По словам генерального директора АО "Тюменская энергосбытовая компания" Татьяны Бычковой, в ближайших планах поставщика электроэнергии — продолжить работу по улучшению качества обслуживания потребителей электроэнергии, развитию клиентских офисов на территории работы Общества и внедрению сервисов, направленных на упрощение взаимодействия клиента с компанией, а также развивать деятельность в качестве независимой энергосбытовой компании за пределами Тюменского региона и увеличивать клиентскую базу за счет покупки сбытовых активов. Кроме того, АО "ТЭК" уже давно идет по пути диверсификации бизнеса, осваивая ниши, не связанные с основным видом деятельности — покупкой и продажей электроэнергии. Например, сейчас сбытом прорабатывается вопрос о заключении концессионных соглашений с администрациями населенных пунктов по объектам ЖКХ, находящимся в хозяйственном ведении предприятий, накопивших дебиторскую задолженность перед энергетиками.

"Устойчивое положение нашей компании на рынке энергосбытовых услуг достигнуто благодаря ежедневной плодотворной работе сотрудников, доверию акционеров и, конечно же, партнерским отношениям с клиентами. Хочу пожелать всем успехов в делах, здоровья и счастья!", — поздравила с праздником сотрудников, партнеров и абонентов компании Татьяна Валентиновна.