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На автомобильной дороге по улице Янтарной ограничат движение

Общество, 08:05 04 июля 2018

Фото городского департамента дорожной инфраструктуры и транспорта

Движение транспорта ограничат на автомобильной дороге по ул. Янтарной в районе дома № 172, корпус 3 по ул. Широтной с 9 июля до 17 августа.

Как сообщает городской департамент дорожной инфраструктуры и транспорта, это связано с работами по строительству сетей теплоснабжения для подключения объекта капитального строительства.

Пути объезда - ул. Бориса Житкова и межквартальные проезды.

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# ограничение движения

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