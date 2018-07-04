На автомобильной дороге по улице Янтарной ограничат движение

Фото городского департамента дорожной инфраструктуры и транспорта Фото городского департамента дорожной инфраструктуры и транспорта

Движение транспорта ограничат на автомобильной дороге по ул. Янтарной в районе дома № 172, корпус 3 по ул. Широтной с 9 июля до 17 августа.

Как сообщает городской департамент дорожной инфраструктуры и транспорта, это связано с работами по строительству сетей теплоснабжения для подключения объекта капитального строительства.

Пути объезда - ул. Бориса Житкова и межквартальные проезды.