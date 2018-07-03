Передвижную выставку "Тюмень – наш дом" посмотрели более сорока тысяч человек

Фото департамента ЖКХ ТО Фото департамента ЖКХ ТО

Более 40 тысяч человек ознакомились с передвижной выставкой "Тюмень – наш дом". Она побывала у аквапарка, в экопарке "Затюменский", у ТЦ "Кристалл" и рассказала всем желающим о том, что сделано и планируется сделать в городе для создания комфортной среды.

Как сообщает пресс-служба городской администрации, шесть трехгранных призм отражают основные направления деятельности в сфере благоустройства.

"Мой парк" сообщает, что главный рецепт качественного городского пространства – озеленение. Для этого с 2013 по 2017 годы в Тюмени администрация и жители города высадили более 8,5 тыс. деревьев, 27,5 тыс. кустарников и 5 млн цветов (это примерно по 18 цветов для каждой тюменки). Обустроено 23 зеленые территории общей площадью 1 млн 132 тыс. 607 кв. м. В городских парках, скверах, зеленых зонах установлена 861 игровая площадка, 130 тренажерных комплекса, 2 тыс. 500 скамеек.

Программа озеленения улиц, дворов и парков Тюмени продолжается и в текущем году: запланирована высадка более четырех тысяч деревьев, столько же кустарников и около миллиона цветов. Кроме того, пройдут работы по благоустройству скверов Льва Ровнина, Александра Моисеенко, Петра Потапова, Затюменского лесопарка, пруда Южный, а также небольших зеленых уголков в разных районах города. О том, как изменятся давно известные всем скверы и что будут представлять собой новые, можно узнать на выставке.

"Моя улица" рассказывает, что всего протяженность автомобильных дорог общего пользования в Тюмени составляет 1205,4 км, что равно расстоянию от областного центра до Кирова. Общая протяженность мостов и путепроводов равна 2,49 км – это цепочка из 600 автомобилей. С 2013 по 2017 годы построены 15 мостов и 21 транспортная развязка, а также 31,3 км автомобильных дорог и 108,5 км тротуаров. Помимо городских и региональных программ по развитию транспортной инфраструктуры областного центра в Тюмени реализуется федеральный проект "Безопасные качественные дороги", который обеспечивает приведение в нормативное транспортно-эксплуатационное состояние существующих дорог и строительство новых, развитие автомобильных и муниципальных дорог крупнейших городских агломераций. Прогрессирующее жилищное строительство, а также сформировавшаяся плотная жилая застройка определяют необходимость увеличения дорожной сети Тюмени и создание новых транспортных узлов, коридоров для обеспечения равномерности транспортных потоков внутри агломерации. С повышением уровня дорожно-транспортной доступности значительно уменьшаются затраты их пользователей, увеличивается скорость движения, снижается время в пути, уменьшается отрицательное воздействие на окружающую среду.

Для реализации этих задач в Тюмени за пять лет проведен капитальный ремонт на 386,8 км дорог, это больше, чем расстояние от Тюмени до Екатеринбурга. Площадь локального ремонта дорог за 5 лет составила 657,6, она сопоставима с 92 стандартными футбольными полями или 12 дворцовыми площадями Санкт-Петербурга. 1 тыс. 020 км дорог (это 84,6%) приведены в нормативное состояние, заасфальтировано 35,47 км грунтовых и 50,74 щебёночных дорог.

В текущем году в планах продолжение работ по строительству 11,21 км, реконструкции 5,32 км, комплексному капитальному ремонту 10 км и ремонту 18,36 км автомобильных дорог.

Безопасность дорожного движения в Тюмени обеспечивают 318 светофорных объектов с 4 тыс. 231 табло обратного отсчета времени, 871 искусственная неровность, 44 тыс. 106 дорожных знаков, 10 тыс. 682 светодиодных модуля и 201,74 км дорожных ограждений.

В Тюмени обустроено 1 тыс. 590 парковок на 25 тыс. 177 машиномест, что сопоставимо с 28 кремлевскими стенами.

Большой положительный резонанс среди тюменцев вызывает развитие сети велодорожек. В городе обустроили уже 40,67 км велотреков. Теперь эта работа является обязательной при благоустройстве парков и скверов, капитальном ремонте автомобильных дорог. В 2018 году в Тюмени велодорожки появятся в экопарке Затюменский, Заречном парке, скверах Александра Моисеенко и Льва Ровнина, а также по улицам Широтной, Республики (до Гилёвской рощи), Николая Фёдорова, Николая Ростовцева, Академика Сахарова, Мельникайте, Энергостроителей, на бульваре Бориса Щербины – всего около 20 км.

"Мой двор" рассказывает, что за пять прошедших лет в Тюмени комплексно благоустроили 221 двор (общей площадью 1 млн 153 тыс. 394 кв. м), это 355 домов, в которых проживают 78 тыс. 178 человек. Во дворах высажены 1 тыс. 580 деревьев и 9 тыс. 602 кустарника – площадь посадки равна семи футбольным полям. При этом у горожан появилось более восьми тысяч парковочных мест, 257 детских, 92 спортивные и 121 турниковая площадки. Последние пользуются большой популярностью среди жителей города всех возрастов.

В 2018 году в городе будет благоустроено 40 дворов, включающих 76 домов, в которых проживает 15 тыс. 766 тюменцев. У горожан появится 1 тыс. 021 парковочное место, 45 детских, 14 спортивных и 121 турниковая площадки.

Последний раздел посвящен семейству порталов "Тюмень – наш дом" – эффективному инструменту для активных и неравнодушных жителей, которые любят свой город и участвуют в его развитии. С помощью этих электронных ресурсов каждый может решить беспокоящую его городскую проблему или принять участие в выборе способа её решения.

Фотогалерея выставки здесь.