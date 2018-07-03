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Владимир Чейметов вручил дипломы выпускникам Ишимского многопрофильного техникума

Общество, 14:38 03 июля 2018

Фото ИА "Тюменская линия"

397 выпускников Ишимского многопрофильного техникума, обучавшиеся по 10 направлениям, получили дипломы о среднем профессиональном образовании.

Традиционно наиболее популярны у молодежи сельскохозяйственные направления: "Агрономия", "Механизация сельского хозяйства". Пользуется спросом обучение по специальностям "Мастер по ремонту и обслуживанию автомобилей", "Техник-программист".

Заместитель губернатора, директор областного департамента АПК Владимир Чейметов отметил, что современный сельхозпроизводитель требовательно относится к молодым специалистам.

"Селу нужны квалифицированные специалисты в своей области, люди, которые могут самостоятельно принимать решения, повышать эффективность производства и качественно выполнять свою работу. Очень важно, чтобы учебные заведения в тандеме с сельхозпроизводителями совершенствовали подготовку молодых специалистов", - подчеркнул замгубернатора региона.

Ишимских выпускников ждут на производстве, а желающим получить высшее образование предоставили и такую возможность. По словам ректора Государственного Аграрного университета Северного Зауралья Елены Бойко, вуз предлагает 800 бюджетных мест в новом учебном году.

Фото ИА "Тюменская линия"

Инна Кондрашкина

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# Владимир Чейметов , Государственный аграрный университет Северного Зауралья , Елена Бойко , Ишим , техникумы

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