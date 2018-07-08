Режиссер "Союзмультфильма" Сергей Струсовский научит тобольских школьников анимации

Сергей Струсовский. Фото организаторов Сергей Струсовский. Фото организаторов

Погрузиться в азы профессии аниматора и создать видеоурок для всей России смогут тобольские учащиеся школы № 5 под руководством аниматоров киностудии "Союзмультфильм" осенью 2018 года.

Об этом корреспонденту ИА "Тюменская линия" рассказал режиссер, продюсер, руководитель планово-производственного отдела "Союзмультфильм" Сергей Струсовский. Осенью он и два его коллеги аниматора приедут в Тобольск, чтобы не только провести недельное обучение для тобольских ребят, но и вместе с ними создать свой первый видеоурок для российских детей.

"Не впервые меня приглашает провести мастер-класс команда кинофестиваля "Ноль Плюс". И в этот раз я подумал, что нужно создать универсальный мастер-класс, с помощью которого создавать мультфильмы сможет любой. Возможно где-то в деревушке, в закромах нашей страны, живет талантливый ребенок, который непременно должен стать аниматором. Я уверен, что так и есть", - убежден Струсовский.

В Тобольске мастер-класс погрузит ребят в профессию аниматора, чтобы дети могли понять, что это за работа и попробовать в ней реализоваться: нарисовать свою историю, персонажей - мультфильм фильм. "В конце обучения может мы с ребятами убедимся, что это не просто игра, а может быть для кого-то это будет будущая профессия", - предположил режиссер "Союзмультфильма".

Его соавторы - тобольские школьники - освоят две техники создания мульта. Группа ребят постарше будут рисовать персонажей с помощью компьютерной графики, а аниматоры помладше - нарисуют их самостоятельно. Последней техникой для создания мультфильма смогут воспользоваться дети, у которых нет технических возможностей - мощного компьютера и прочего. По словам Струсовского, техника позволяет создать мультфильм с помощью фотоаппарата или мобильного телефона.

Самое главное условие работы с детьми - это свобода творчества. Ребят не будут ограничивать в вымысле - планируется, что они нарисуют собственные мультфильмы по своим оригинальным идеям.

Дополним, режиссер и продюсер "Союзмультфильма" Сергей Струсовский не впервые проводит мастер-классы для российских детей. В августе он также передаст знания в создании анимации ребятам в детском лагере "Смена" в Анапе. После чего организаторы тобольской киношколы определятся с точной датой обучения в школе № 5.

Напомним, проект реализует команда международного фестиваля "Ноль Плюс" при поддержке Фонда президентских грантов и благотворительной программы "Формула хороших дел" компании СИБУР.

Лина Орлова