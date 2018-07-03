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Тюменка прописала в гнилой избушке более тридцати мигрантов

Происшествия, 14:27 03 июля 2018

Фото прокуратуры Тюменской области

Уголовное дело о фиктивной регистрации 34 мигрантов в аварийной избушке направлено в тюменский суд, сообщает пресс-служба прокуратуры Тюменской области.

22-летняя девушка была прописана в частном доме на ул. Самарцева, доставшемся ей по наследству от бабушки, но в нем не жила. Дом состоит из двух половин. В одной проживает сожитель бабушки, другая половина непригодна для проживания. В ней обвалились стены, сгнил пол.

Тюменка, понимая, что сожитель бабушки не разрешит регистрацию мигрантов на его половине, а вторая часть дом непригодна для проживания, все же решила заняться фиктивной регистрацией иностранцев за деньги. Она предоставила в отделение по вопросам миграции в Калининском округе Тюмени уведомления о прибытии 34 мигрантов из Кыргызстана, Таджикистана, Узбекистана и Азербайджана, получив от них 27 тыс. 200 рублей.

Прокуратура утвердила по уголовному делу обвинительное постановление и направила материалы дела мировому судье. Девушке грозит лишение свободы на срок до трех лет.

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# мигранты , прописка

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