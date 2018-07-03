Общественная палата открыла горячую линию для абитуриентов с инвалидностью

Фото: www.chgpu.edu.ru Фото: www.chgpu.edu.ru

Горячая линия для людей с инвалидностью, поступающих в вузы, открылась в Общественной палате РФ. Ее телефон: +7 (800) 737-77-66. Можно сообщить о нарушениях при приеме документов, проведении вступительных испытаний, несоблюдении предоставляемых им льгот при поступлении и иных нарушениях их права на образование.

Все сообщения оперативно рассмотрят с участием представителей Минобрнауки РФ, сообщают в пресс-службе ОП РФ.

На сегодняшний день в вузах предусмотрена квота для инвалидов на бюджетные места в 10%. Согласно новому закону, абитуриенты с ограниченными возможностями имеют право подавать документы по этой квоте сразу в пять вузов.

Как рассказала инициатор проекта зампредседателя комиссии по социальной политике, трудовым отношениям, взаимодействию с профсоюзами и поддержке ветеранов Екатерина Курбангалеева, такая горячая линия запускается второй раз. В прошлом году обращения в основном были связаны с неинформированностью членов приемных комиссий о льготах. Были и вопросы, связанные с непониманием людей с инвалидностью, что у них тоже есть свой конкурс — правда, в рамках своей льготной группы. Был еще один момент, не отрегулированный законом, — это ситуация, когда человек получил образование и уже потом стал инвалидом в связи с производственной травмой. По специальности он уже работать не мог, а когда он попытался получить, как льготник, второе высшее образование, ему отказали.

"Если мы ратуем за трудоустройство людей с инвалидностью, а человек, несмотря ни на что, хочет вернуться к социальной активной жизни, быть активным членом общества, то государство должно предоставить им все возможности. Человек не может работать по полученной специальности. Что ему тогда делать? Стать иждивенцем? Или все-таки получить другое образование по той специальности, по которой он может работать? В прошлый раз мы выкрутились из этой ситуации, нашли юридическую лазейку, но тем не менее такая проблема есть", — подчеркнула Екатерина Курбангалеева.

Цель горячей линии — не только мониторинг нарушений прав инвалидов, оказание оперативной помощи абитуриентам в защите их интересов, но и системное решение проблем, с которыми они могут столкнуться.

Время работы горячей линии: с понедельника по четверг — с 9 до 18 часов по московскому времени, в пятницу — с 9 часов до 16 часов 45 минут по московскому времени. Звонок из любого региона России бесплатный. Также обращения и сообщения о нарушениях можно направить на адрес электронной почты: hotline@oprf.ru.