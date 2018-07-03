  • 3 июля 20183.07.2018вторник
  • USD63,1394
    EUR73,4690
  • В Тюмени 18..20 С 1 м/с ветер западный

В ТюмГУ открылось комфортабельное общежитие

Общество, 15:10 03 июля 2018

фото ТюмГУ

К приему студентов готово полностью реконструированное общежитие № 5 на улице Красина в Тюмени. 474 студента разместятся в одно-, двух-, трех- и четырехместных комнатах, сообщает ТюмГУ.

Удобство созданных интерьеров, качество ремонта, продуманность организации общественного пространства были апробированы в июне участниками летней школы для абитуриентов. Более 100 школьников из разных регионов России провели здесь 7 дней и оценили сервисы, предлагаемые ТюмГУ.

В каждой комнате есть индивидуальные рабочие места для самоподготовки, персональные платяные шкафы, удобные спальные места, зона для утреннего кофе, холодильник, туалетная комната с душевой кабиной. Уверенный Wi-Fi для необходимой связи. Вся корпусная мебель в нескольких цветовых решениях изготовлена тюменскими производителями. Индивидуальность каждой комнате придает гармоничный интерьеру текстиль и яркие стулья.

В общежитии на каждом этаже располагаются гладильные, постирочные комнаты и просторные кухни, оборудованные современными варочными панелями, микроволновками и рабочими поверхностями.

В здании смонтирована новая система пожарно-охранной сигнализации, организовано видеонаблюдение общественных пространств. В ТюмГУ ежегодно поступают на обучение иностранцы из дальнего и ближнего зарубежья. Поэтому вся навигация в здании русско-английская.

Добавим, работы по реконструкции общежития велись при финансовой поддержке правительства Тюменской области.

Подписывайтесь на наш канал в ТамТам и будьте в курсе новостей
Читайте нас в Яндекс.Новостях

# общежитие , ТюмГУ

Последние новости

Все новости

Актуальные темы

Все новости

Архив новостей

﻿
16:16 03.07.2018Туристов предупредили о вспышке дифтерии в Украине
16:05 03.07.2018В Тобольске снова сняли фильм
15:54 03.07.2018В Тюмени попадут под запрет тридцать пять левых поворотов
15:43 03.07.2018Тюменская ФАС снизит количество проверок