В ТюмГУ открылось комфортабельное общежитие

фото ТюмГУ фото ТюмГУ

К приему студентов готово полностью реконструированное общежитие № 5 на улице Красина в Тюмени. 474 студента разместятся в одно-, двух-, трех- и четырехместных комнатах, сообщает ТюмГУ.

Удобство созданных интерьеров, качество ремонта, продуманность организации общественного пространства были апробированы в июне участниками летней школы для абитуриентов. Более 100 школьников из разных регионов России провели здесь 7 дней и оценили сервисы, предлагаемые ТюмГУ.

В каждой комнате есть индивидуальные рабочие места для самоподготовки, персональные платяные шкафы, удобные спальные места, зона для утреннего кофе, холодильник, туалетная комната с душевой кабиной. Уверенный Wi-Fi для необходимой связи. Вся корпусная мебель в нескольких цветовых решениях изготовлена тюменскими производителями. Индивидуальность каждой комнате придает гармоничный интерьеру текстиль и яркие стулья.

В общежитии на каждом этаже располагаются гладильные, постирочные комнаты и просторные кухни, оборудованные современными варочными панелями, микроволновками и рабочими поверхностями.

В здании смонтирована новая система пожарно-охранной сигнализации, организовано видеонаблюдение общественных пространств. В ТюмГУ ежегодно поступают на обучение иностранцы из дальнего и ближнего зарубежья. Поэтому вся навигация в здании русско-английская.

Добавим, работы по реконструкции общежития велись при финансовой поддержке правительства Тюменской области.