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Елена Рындина расскажет о картинах эпохи Возрождения

Общество, 09:32 04 июля 2018

фото Тюменское музейно-просветительское объединение

Заведующая пресс-службой Тюменского музейно-просветительского объединения Елена Рындина прочтет лекцию из цикла "Как смотреть картину" в музее им. Словцова 5 июля в 18 часов, сообщают организаторы.

Слушатели вместе с лектором пройдут по экспозиции "Шедевры художественной коллекции", знакомящей с произведениями русских и западноевропейских художников XVIII - ХХ веков. Диапазон работ, представленных на выставке, позволяет наглядно увидеть смену стилей от эпохи Возрождения до авангарда начала XX века, уловить общие закономерности развития живописного искусства.

Что кроме времени и места влияло на формирование единых художественных приемов; как отличить барокко от рококо, романтику от романтизма, модерн от модернизма; почему европейская живопись начинается с желания показать этот мир глазами очевидца, а приходит к беспредметности — об этом и многом другом расскажет лектор.

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# картины , лекция , музей им , Словцова , эпоха Возрождения

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