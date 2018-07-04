Елена Рындина расскажет о картинах эпохи Возрождения

фото Тюменское музейно-просветительское объединение фото Тюменское музейно-просветительское объединение

Заведующая пресс-службой Тюменского музейно-просветительского объединения Елена Рындина прочтет лекцию из цикла "Как смотреть картину" в музее им. Словцова 5 июля в 18 часов, сообщают организаторы.

Слушатели вместе с лектором пройдут по экспозиции "Шедевры художественной коллекции", знакомящей с произведениями русских и западноевропейских художников XVIII - ХХ веков. Диапазон работ, представленных на выставке, позволяет наглядно увидеть смену стилей от эпохи Возрождения до авангарда начала XX века, уловить общие закономерности развития живописного искусства.

Что кроме времени и места влияло на формирование единых художественных приемов; как отличить барокко от рококо, романтику от романтизма, модерн от модернизма; почему европейская живопись начинается с желания показать этот мир глазами очевидца, а приходит к беспредметности — об этом и многом другом расскажет лектор.