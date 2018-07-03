Тюменская ФАС снизит количество проверок

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У антимонопольной службы новый подход к работе. По всем ведомствам ФАС внедряется риск-ориентированный подход к деятельности, сообщает управление Федеральной антимонопольной службы по Тюменской области.

Как пояснил на публичных обсуждениях деятельности ведомства руководитель управления Федеральной антимонопольной службы по Тюменской области Игорь Веретенников, теперь Тюменское УФАС России будет работать в основном по обращениям граждан и юридических лиц. Системная же проверочная работа уйдет в прошлое.

На 2018 год у Тюменской антимонопольной службы запланировано всего две проверки. В планах у Тюменского УФАС России проверить исполнение требований законов двумя муниципалитетами: Аромашевским и Сладковским.

Также ведомство полностью отказалось от проверок в сфере контроля рекламной деятельности. "Вся работа теперь происходит по обращениям. Этот контроль, по нашему мнению, является наиболее эффективным. При этом у нас имеется специально разработанная матрица, по которой мы рассчитываем риски для тех компаний, в отношении которых проверки все-таки по тем или иным причинам будут инициированы", - пояснил Игорь Веретенников.

Такие послабления в контрольной работе ведомства приняты в рамках исполнения национального плана развития конкуренции. Стоит отметить, что антимонопольная служба уже давно позиционирует себя не как картельный орган, а как превентивный. С принятием четвертого антимонопольного пакета, перед возбуждением дела ФАС выдает предупреждение, и только в случае не устранения его, возбуждает дело и накладывает штраф.

Национальным планом на антимонопольную службу возложена работа и по развитию конкуренции. А достичь установленных показателей (сокращение нарушений органами местного самоуправления, увеличение доли госзакупок субьектами малого и среднего предпринимательства и обеспечение во всех отраслях экономики не менее чем 3-х хозсубъектов) ведомтсва ФАС должны совместно с местным правительством.

Как рассказал Игорь Веретенников, управление уже сотрудничает с местными властями региона. "Совместно с правительством Тюменской области мы разработали дорожную карту развития конкуренции. В настоящее время она внедряется во все муниципалитеты. В отличии от других регионов для нашей области не характерно большое количество нарушений со стороны органов власти. И, согласно, закрепленному законодательством комплаенсу в скором времени во всех органах власти появится либо подразделение, либо специальный сотрудник, отвечающий за исполнение требований антимонопольного законодательства", - пояснил он.

В настоящий момент в ФАСе готовится пятый антимонопольный пакет. Он будет посвящен цифровой экономике. Его принятие должно привести к тому, что все торги будут переведены в электронную форму. В тюменском регионе такая работа уже проведена.