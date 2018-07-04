Общественная палата региона стала авторитетной площадкой для решения важных вопросов, заявил Моор

Фото ИА "Тюменская линия" Фото ИА "Тюменская линия"

Вопросы общественного контроля за проведением выборов 9 сентября 2018 года, поддержку малого и среднего бизнеса, участие социально-ориентированных некоммерческих организаций в конкурсе на гранты президента РФ и пенсионную реформу обсудили участники заседания Общественной палаты Тюменской области, которое состоялось в Тюмени 3 июля.

Вместе с общественниками в заседании приняли участие врио губернатора Тюменской области Александр Моор, вице-губернатор Сергей Сарычев, заместитель главы региона Ольга Кузнечевских, председатель облдумы Сергей Корепанов и делегация Общественного совета Северо-Казахстанской области Республики Казахстан во главе с председателем Общественного совета Каирлы Едресовым.

Роль гражданского общества и общественной инициативы в социально-экономическом развитии региона отметил Александр Моор. "Областная Общественная палата зарекомендовала себя, как авторитетная площадка для обсуждения самых важных вопросов. Любые инициативы, мнения и чаяния общественников должны быть услышаны и рассмотрены, для всех нужно искать эффективные решения. Для себя я вижу задачу - обеспечить все возможности для такого всестороннего диалога", - сказал он.

Сегодня в Тюменской области работают более 2 тыс. некоммерческих организаций. Ежегодно открываются около 150 новых НКО, которые реализуют проекты по поддержке семьи, материнства и детства, охране здоровья, сохранению исторической памяти, организации культурного досуга, правовому и экологическому просвещению.

Врио главы региона добавил, что в 2018 году из регионального бюджета на поддержку НКО выделено более 60 млн рублей, это в 3 раза больше, чем в прошлом году. В качестве примера эффективного взаимодействия общества и власти Александр Моор привел интернет-портал "Тюмень - наш дом", который направлен на информирование жителей и выстраивание с ними эффективной обратной связи по вопросам реализации городских программ благоустройства, транспортной инфраструктуры, содержания дворовых территорий.

На заседании председатель региональной Общественной палаты Геннадий Чеботарев и председатель Общественного совета Северо-Казахстанской области Республики Казахстан Каирлы Едресов подписали соглашение о сотрудничестве в международной, гуманитарной и социальной сферах.

"Наше соглашение укрепит сотрудничество в сфере общественной дипломатии, а также будет способствовать установлению новых контактов образовательного, научного, гуманитарного, социально-экономического и культурно-просветительского характера", - отметил Геннадий Чеботарев. По мнению Каирлы Едресова, важно сохранять и развивать сотрудничество в области культуры, образования и спорта с целью укрепления мира и взаимопонимания между народами России и Казахстана, которые связаны многолетней дружбой.

По предложению заместителя председателя областной Общественной палаты, члена Общественной палаты РФ Светланы Ярославовой участники заседания единогласно проголосовали за создание рабочей группы по обсуждению предложенных федеральным правительством изменений пенсионного законодательства.

"Наша задача - тщательно изучить предлагаемую федеральным правительством и давно назревшую пенсионную реформу, а также разъяснить людям ее суть, которая заключается в улучшении положения пенсионеров", - отметила Светлана Ярославова. Предложение о создании рабочей группы поддержал председатель Тюменского областного совета профсоюзов Михаил Кивацкий.

Напомним, премьер-министр России Дмитрий Медведев заявил, что, предлагая пенсионную реформу, правительство старается учесть интересы работающих граждан. По его словам, предусмотрен достаточно длительный период для адаптации бизнеса и населения к новым правилам и срокам выхода на пенсию. Реформа будет продолжаться до 2034 года.

Евгений Бабенко