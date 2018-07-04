Один ребенок в Тюменской области заболел клещевым боррелиозом

фото tobmed.ru фото tobmed.ru

Один ребенок заболел клещевым боррелиозом. Всего в Тюменской области данный диагноз поставлен 17 жителям. Зарегистрировано 20 случаев заболевания клещевым энцефалитом, в том числе два – это дети, сообщает региональное управление Роспотребнадзора.

На 3 июля в медицинских организациях региона зарегистрировано 11 тыс. 828 обращений граждан по поводу присасывания клещей, из них 2 тыс. 430 - дети.

Случаи присасывания клещей зарегистрированы на всех административных территориях области. Наибольшее количество присасываний зарегистрировано в городах Тюмень, Ишим, Тобольск, Заводоуковском, Ялуторовском районах. Все подлежащие, не привитые против КВЭ, пострадавшие получили экстренную профилактику противоклещевым иммуноглобулином.

Обращаемость в медицинские организации пострадавших от укусов клещей снизилась на 10 % по сравнению с аналогичным периодом 2017 года и не превышает среднемноголетних значений.

Продолжает работу горячая линия управления Роспотребнадзора по Тюменской области по профилактике клещевых инфекций 8-9044-92-92-30.