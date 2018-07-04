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ХК "Тюменский легион" приступил к тренировкам

Спорт, 12:49 04 июля 2018

"Тюменский легион" приступил к тренировкам/фото ХК "Рубин" во Вконтакте

Игроки выступающего в Молодежной хоккейной лиге "Тюменского Легиона" вышли из отпуска и приступили к тренировкам, сообщает ХК "Рубин".

После углубленного медицинского осмотра, подопечные Владимира Гусева приступили к тренировочному процессу. К сезону они будут готовиться в Тюмени.

А с 1 по 5 августа игроки сыграют на "Мемориале Александра Белосохова" в Новосибирске. На этом турнире соперниками "легионеров" станут местные "Сибирские снайперы", "Кузнецкие медведи" из Новокузнецка, "Омские ястребы" и "Снежные барсы" из Астаны.

Также в августе тюменская "молодежка" выступит в Чебаркуле. В рамках турнира, посвященного памяти Дениса Ляпина, "Легион" с 13 по 17 августа встретится с челябинскими "Белыми Медведями", "Толпаром" из Уфы и местной "Звездой".

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# молодежная лига , Тюменский легион , хоккей

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