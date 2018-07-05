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Выставка "Покорители сибирских рек" открылась в "Городской думе"

Общество, 09:08 05 июля 2018

фото Тюменское музейно-просветительское объединение

Выставка "Покорители сибирских рек", приуроченная к 90-летию Тюменского судостроительного завода открылась в музее "Городская Дума" с 3 июля по 2 сентября, сообщают организаторы.

У посетителей выставки есть возможность увидеть макет легендарной электростанции. В экспозиции также представлены макеты кораблей, которые выпускали тюменские судостроители, документы, связанные с историей предприятия. Ветеранами завода также собран уникальный фотоархив — почти 300 снимков. На выставке будет транслироваться его электронная версия в виде слайд-шоу.

Стоимость билета взрослые 60 рублей; льготная категория граждан - бесплатно.

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# выставка , музей , судостроительный завод

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