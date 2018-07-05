Выставка "Покорители сибирских рек" открылась в "Городской думе"

фото Тюменское музейно-просветительское объединение фото Тюменское музейно-просветительское объединение

Выставка "Покорители сибирских рек", приуроченная к 90-летию Тюменского судостроительного завода открылась в музее "Городская Дума" с 3 июля по 2 сентября, сообщают организаторы.

У посетителей выставки есть возможность увидеть макет легендарной электростанции. В экспозиции также представлены макеты кораблей, которые выпускали тюменские судостроители, документы, связанные с историей предприятия. Ветеранами завода также собран уникальный фотоархив — почти 300 снимков. На выставке будет транслироваться его электронная версия в виде слайд-шоу.

Стоимость билета взрослые 60 рублей; льготная категория граждан - бесплатно.