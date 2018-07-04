Около ста шестидесяти тысяч человек остановились в отелях Екатеринбурга в дни ЧМ-2018

фото WorldSkills Russia фото WorldSkills Russia

Более 158 тыс. человек остановилось в отелях Екатеринбурга в дни чемпионата мира по футболу, сообщает правительство Свердловской области.

По данным аналитиков, загрузка отелей Екатеринбурга показала преимущественно рост по всем отелям на протяжении всего периода: 73,7 %, что на 28 %, выше показателей 2017 года. Доход на номер по итогам периода проведения игр составил 4 тыс. 50 рублей, что на 2 тыс. 61 рублей или вдвое выше, чем в аналогичный период 2017 года.

Как уточнили в Центре развития туризма Свердловской области, в среднем в Екатеринбурге в коллективных средствах размещения остановилось более 158 тыс. человек. В том числе гости из Перу, Мексики, Уругвая, Великобритании, Новой Зеландии, Египта, Франции, Французской Полинезии, Швеции, Австралии, Канады, Беларуси, Китая, Японии, Казахстана, Литвы, Австрии, Аргентины, Азербайджана, Бразилии, Колумбии, Италии, Марокко, Мальты, Хорватии, Чили, Финляндии, Германии, Сенегала, США, Израиля, Норвегии, Сингапура, Турции, Польши, Украины, Нидерландов, Ливана, Филиппин.

По данным статистики, в среднем Свердловскую области посещают ежемесячно порядка 7,5 тыс. иностранных граждан. По предварительной оценке, в июне 2018 года эта цифра возросла в восемь раз и приблизилась к полугодовому значению.

Напомним, гостей Чемпионата мира по футболу в Екатеринбурге принимали в 259 коллективных средствах размещения, это более 8,5 тыс. номеров.