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Стипендиатов программы Владимира Потанина чествовали в Тюмени

Общество, 15:10 04 июля 2018

Фото пресс-служба ТИУ

Магистранты Тюменского индустриального университета Анастасия Баловацкая, Максим Долинин, Сергей Королёв и Екатерина Толмачёва стали победителями стипендиальной программы Владимира Потанина.

Дипломы им вручили на заседании стипендиальной комиссии, сообщили в опорном вузе.

С заслуженной победой ребят поздравила проректор по образовательной деятельности Людмила Габышева. "Мы вас поздравляем, спасибо вам! Вы — наша гордость! Желаем вам за лето хорошо отдохнуть, чтобы в следующем учебном году радовать университет своими новыми достижениями", — отметила она.

Конкурсный отбор на получение именной стипендии проходит только среди студентов магистратуры. В ушедшем учебном году магистранты 74 ведущих вузов России прислали на конкурс более 6,7 тыс. заявок. По итогам двух туров были определены 500 победителей, представляющих разные научные школы и направления.

Стипендия фонда Владимира Потанина составляет 20 тысяч рублей в месяц и выплачивается с февраля 2018 года и до окончания обучения в магистратуре.

"Вместе с еще сотней магистрантов мы участвовали в различных деловых играх. Для меня это был один из первых опытов бизнес-игр. Не нужно быть самым умным, надо уметь взаимодействовать в команде, находить решения, — поделился впечатлениями стипендиат Сергей Королев. — Я благодарен Фонду Потанина за то, что он позволяет мне развиваться".

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# стипендия , ТИУ , Фонд Потанина

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