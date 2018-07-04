Спасатели провели рейд на Иртыше в Уватском районе

фото ГУ МЧС России по Тюменской области фото ГУ МЧС России по Тюменской области

Патрульная группа Уватского пожарно-спасательного гарнизона провела рейд на реке Иртыш в Уватском районе, сообщает управление МЧС России по Тюменской области.

Профилактическая акция совпала с открытием сезона рыбалки на спиннинг. Река привлекла большое количество рыбаков и любителей отдохнуть у воды. Еще одним излюбленным местном гостей и жителей района является озеро Лебатунский Сор.

"Патрульные группы выезжали на водные объекты ранним утром, чтобы застать первых рыбаков-любителей, которые при помощи плавсредств выходили на акваторию рек и озер. Сотрудники 23 отряда федеральной противопожарной службы проводили профилактические беседы в области соблюдения правил безопасного поведения на воде, как с рыбаками, так и с отдыхающими на берегу, вручали памятки. Стоит добавить, что в целом сознательность граждан в обеспечении собственной безопасности повысилась, грубых нарушений при патрулировании выявлено не было - рассказал представитель службы Михаил Слинкин.

Всего за время проведения первого этапа акции "Вода – безопасная территория" с 23 июня по 1 июля было проинструктировано более 200 жителей тюменского региона.