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Катание на беговелах устроят для особых детей на площади Вознесенко-Георгиевского храма

Общество, 09:19 05 июля 2018

Фото пресс-службы мультицентра «Моя территория"

Катание на беговелах устроят для особых детей организаторы проекта "Лето равных возможностей" на площади Вознесенко-Георгиевского храма 8 июля. Кроме того, совместно с движением "Подари ребенку праздник" проведут серию мастер-классов по твистингу, аквагриму и песочной анимации.

"Кроме очевидной пользы для самих детей, проект является знаковым для Тюменской области в целом — программа запущена также в Югре. Систематическая работа, обмен опытом между регионами дает много новых идей и проектов в направлении социализации и улучшения качества жизни людей с инвалидностью. Сейчас дети могут то, что ранее им было не под силу: съехать на лыжах со склона или кататься по набережной на роликах наравне со сверстниками", — рассказала руководитель проекта Софья Баянова.

Напомним, что собрание для родителей участников первой волны прошло 23 июня, а 26 июня состоялось первое занятие. Сейчас в проекте "Лето равных возможностей" принимают участие 14 детей, но по прогнозам организаторов детей в проекте будет больше. В качестве тренеров выступят сертифицированные инструкторы по роллер-спорту, которые прошли специальную подготовку для работы с детьми особенностями развития. Основной площадкой для занятий является горнолыжный центр "Воронинские горки", кроме того, занятия проходят и на других площадках.

Проект "Лето равных возможностей" является победителем первой волны грантового конкурса "Моя идея" и направлен на развитие новых видов реабилитации и абилитации и социализации детей и молодежи с ограниченными возможностями здоровья, сообщает пресс-служба мультицентра "Моя территория".

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# Лето равных возможностей , особые дети , роллер-спорт

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