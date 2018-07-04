В Югре закрыли доступ к сайтам о продаже краснокнижных животных

фото: rkn.gov.ru фото: rkn.gov.ru

Доступ к 10 сайтам с информацией о продаже краснокнижных животных и запрещенных орудий лова прекращен в Нижневартовском районе, сообщает прокуратура Югры.

Сайты с данной информацией выявлены в ходе проверки. За незаконное распространение информации о продаже животных, занесенных в Красную книгу РФ, устанавливается административная и уголовная ответственность.

Незаконная добыча (вылов) водных биологических ресурсов с применением электротока также является уголовно наказуемым деянием. В связи с этим прокурор района обратился в суд с заявлениями о признании указанной информации запрещенной к распространению на территории РФ.

Суд рассмотрел заявления прокурора и удовлетворил в полном объеме. В настоящее время доступ к интернет-ресурсам заблокирован.