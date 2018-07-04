  • 4 июля 20184.07.2018среда
  • USD63,2194
    EUR73,7012
  • В Тюмени 19..21 С 2 м/с ветер юго-восточный

В Югре закрыли доступ к сайтам о продаже краснокнижных животных

Происшествия, 17:32 04 июля 2018

фото: rkn.gov.ru

Доступ к 10 сайтам с информацией о продаже краснокнижных животных и запрещенных орудий лова прекращен в Нижневартовском районе, сообщает прокуратура Югры.

Сайты с данной информацией выявлены в ходе проверки. За незаконное распространение информации о продаже животных, занесенных в Красную книгу РФ, устанавливается административная и уголовная ответственность.

Незаконная добыча (вылов) водных биологических ресурсов с применением электротока также является уголовно наказуемым деянием. В связи с этим прокурор района обратился в суд с заявлениями о признании указанной информации запрещенной к распространению на территории РФ.

Суд рассмотрел заявления прокурора и удовлетворил в полном объеме. В настоящее время доступ к интернет-ресурсам заблокирован.

Подписывайтесь на наш канал в ТамТам и будьте в курсе новостей
Читайте нас в Яндекс.Новостях

# Интернет , Красная книга

Последние новости

Все новости

Актуальные темы

Все новости

Архив новостей

﻿
17:32 04.07.2018В Югре закрыли доступ к сайтам о продаже краснокнижных животных
15:00 04.07.2018Прокуратура: ликвидирована свалка на улице Знаменской в Тюмени
14:16 04.07.2018Тюменец упал с шестнадцатого этажа жилого дома
13:43 04.07.2018Шесть лесных пожаров тушили в Югре