Куклу "Подорожницу" научат мастерить в музее Словцова

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Мастер-класс Кукла "Подорожница" пройдет в Центре промыслов и ремесел в Музейном комплексе им. И. Я. Словцова 7 июля с 11 до 17 часов, сообщают организаторы.

Традиционная обереговая кукла создается маленькой - 3-5 см (должна легко помещаться в ладони или в кармане). Эта куколка - оберег в дороге, на легкий и радостный путь. В узелке у куклы – крупа, как символ Земли – матушки, оберегающей все живое.

Мастер - специалист Центра промыслов и ремесел Мария Любимова. Предварительная запись по телефону +7 919 959 3618. Стоимость мастер-класса - 150 рублей.