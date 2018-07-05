В Югре стартовал проект "Мама - предприниматель"

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Проект "Мама – предприниматель" для инициативных, активных и талантливых женщин стартовал в Югре, сообщает правительство округа.

Его участницами могут стать жительницы Ханты-Мансийского автономного округа, желающие реализовать бизнес-идею или продвинуть уже начатое дело. Проект состоит из обучения в форме очного тренинга по основам предпринимательства и эффективного управления бизнесом. Его проводят опытные бизнес-тренеры и представители окружных структур поддержки малого бизнеса. Продолжительность обучения – 40 часов.

По окончании образовательного этапа подготовленные проекты могут быть направлены для участия в грантовом конкурсе.

Участие в проекте бесплатное. Для этого необходимо до 14 августа подать заявки на сайте фонда поддержки предпринимательства Югры. Дополнительную информацию можно получить по телефону 8 (3467) 33-31-43.