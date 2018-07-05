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Ямальские допризывники достойно выступили на Спартакиаде молодежи

Общество, 12:37 05 июля 2018

фото департамента по физической культуре и спорту правительства ЯНАО

Ноябрьские допризывники достойно выступили на Спартакиаде молодежи России в Тамбове. Из 49 команд ямальская сборная заняла 12 место, сообщает ИА "Север-пресс".

В течение недели на спортивных объектах Тамбова скорость, силу, ловкость и меткость показывали более 500 подростков из 49 регионов страны. Ямал представляла ноябрьская команда "Кадет" - победитель окружной спартакиады.

Парни, соревнуясь в плавании, легкоатлетических дисциплинах, стрельбе, военной подготовке, прохождении полосы препятствий, показали готовность стать защитниками Отечества.

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# допризывники , спартакиада , Ямал

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