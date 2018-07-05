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В семье из Ишимского района, справившей новоселье, родился шестой ребенок

Общество, 12:59 05 июля 2018

Фото ТРО партии «Единая Россия»

Шестой ребенок родился в семье из села Черемшанка Ишимского района, получившей новый дом в рамках партпроекта "Единой России" "Дом для молодой многодетной сельской семьи".

Как сообщает пресс-служба ТРО партии "Единая Россия", накануне Дня семьи, любви и верности с этим событием супругов Чемерыс поздравили единороссы и подарили большой семье подарок.

Семья Чемерыс отметила новоселье в 2016 году. Они долгое время проживали в стесненных условиях, в маленькой съемной квартире площадью 33 кв. м. без удобств. Сейчас у большой семьи из восьми человек дом площадью 140 кв. м, который находится практически в центре села.

Молодые родители воспитывают трех дочерей и троих сыновей, младшему Дмитрию - два месяца. Глава семьи Александр работает водителем в ООО "Черемшанское", а мама занимается воспитанием детей и ведет домашнее хозяйство.

Трое ребят — школьники. "У детей нет никаких проблем с посещением школы — все рядом", — уточнил глава Ишимского муниципального района Сергей Ломовцев.

Как вспоминает глава семьи Александр, о том, что они стали участниками проекта "Единой России", узнали перед Новым годом. Они были выбраны из нескольких семей, подходящих под критерии партийного проекта. "Мы и не мечтали, что такое может случиться. Большое спасибо партии за такие проекты и благодарим всех, кто принимал участие в строительстве дома, особенно единороссов Ишима и Ишимского района".

Секретарь Тюменского регионального отделения "Единой России" Андрей Артюхов отметил, что многодетная семья из села Черемшанка стала одной из девяти семей, которые уже получили жилье в рамках проекта "Единой России" "Дом для молодой многодетной сельской семьи", стартовавшего в июне 2015 года и поддерживаемого врио губернатора Александром Моором. "В этом году на разных стадиях строительства находятся дома в Абатском, Ялуторовском, Сладковском, Юргинском районах и в Заводоуковском городском округе. Завершить строительство этих домов мы планируем летом-осенью этого года. В ближайшее время начнем строительство дома в Аромашевском районе, который постараемся закончить также в этом году", — рассказал Артюхов.

Ожидается, что за три года существования проекта будет в общей сложности построено 15 домов для молодых сельских семей с пятью и более детьми.

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# Андрей Артюхов , Единая Россия , жилье , Ишимский район , многодетная семья

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