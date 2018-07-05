Викуловские "Вячорки" представили регион на фестивале в Беларуси

Фото Центра культуры и досуга Викуловского района Фото Центра культуры и досуга Викуловского района

Народный фольклорный этнографический ансамбль "Вячорки" Викуловского районного Дома культуры представил Тюменскую область на X Республиканском фестивале фольклорного искусства "Берегиня", который прошел в Октябрьском районе Гомельской области.

Как сообщает пресс-служба администрации Викуловского района, на фестивале коллектив представил старинные народные песни, записанные у старожилов деревень, основанных белорусами.

Фестиваль "Берегиня" проходит с 1998 года для поддержки народного творчества, сохранения региональной и местной художественной культуры, поиска новых самобытных коллективов. "Берегиня" - уникальный для Беларуси фестиваль, который за время своего существования стал важным событием культурной жизни республики.

Начало мероприятию дал торжественный концерт "Приветствуем фестиваль!", который состоялся в сквере поселка Октябрьский. В нем приняли участие зарубежные коллективы из Сербии, Чехии, Польши, России, Литвы и Украины.

Во время проведения фестиваля прошли мастер-классы по народному пению, танцам, музыкально-развлекательные и танцевально-игровые постановки. Всего в фестивале приняли участие более 900 артистов.