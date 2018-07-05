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Историю заводоуковской милиции рассказали ребятам из летнего школьного лагеря

Общество, 14:38 05 июля 2018

Фото https://zavodoukovsk.admtyumen.ru/

Встречи с учащимися в рамках Всероссийской акции "Каникулы с общественным советом" проводят заводоуковские полицейские. Мероприятия направлены на организацию досуговой занятости детей и подростков в период летних каникул.

Как сообщает пресс-служба МО МВД России "Заводоуковский", на этой неделе музей межмуниципального отдела посетили отдыхающие в лагере с дневным пребыванием первой городской школы. Гостей встретили председатель совета ветеранов отдела подполковник юстиции в отставке Наталья Смертина, инспектор по охране детства Ольга Абрамушкина и члены общественного совета при межмуниципальном отделе МВД России "Заводоуковский". Наталья Александровна рассказала ребятам об истории заводоуковской милиции и о нынешних буднях стражей правопорядка. Особый интерес у детей вызвал специализированный прибор телетайп.

Далее инспектор по охране детства Ольга Абрамушкина поговорила с ребятами о видах ответственности и призвала несовершеннолетних быть законопослушными гражданами. Также ребятам рассказали о деятельности общественного совета.

В завершение мероприятия дети поблагодарили стражей правопорядка за увлекательную экскурсию и сделали фото на память.

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# Заводоуковский район , летний каникулы , общественный совет , полиция

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