Актеры театра наций читали “Евгения Онегина” у стен Тобольского кремля

Фото театра наций Фото театра наций

Третий сезон "Театр наций FEST" стартовал в Тобольске в рамках программы СИБУРа "Формула хороших дел", сообщает администрация города.

Главным событием фестиваля стал большой концерт Государственного театра наций "Евгений Онегин. Лирические отступления" под аккомпанемент Тюменского филармонического оркестра. На сцене у Тобольского кремля Ольга Остроумова, Игорь Верник, Мария Миронова, Елизавета Боярская, Авангард Леонтьев и Василий Михайлов представили свою интерпретацию романа Александра Пушкина. Концерт режиссера Марины Брусникиной, который в разное время также ставили в Большом, Александровском и Саратовском театрах, посмотрели более 3 тыс. 500 тоболяков и гостей города.

Перед выступлением артисты поделились впечатлениями от Тобольска.

"Я рад, что театр наций способствовал появлению основательного интереса к культуре у такой большой и серьезной компании, как СИБУР. Вместе мы росли, развивались, и наши проекты выросли из обыкновенных гастролей по провинции в фестиваль театров малых городов, а теперь и в фестиваль искусств. Ваши амбиции превращают Тобольск из духовной столицы еще и в культурную", – отметил художественный руководитель Театра Евгений Миронов.

"Уникальное ощущение, когда все сходится воедино. Этот город, этот удивительный кремль, бессмертная музыка, пушкинские строки, высокое безоблачное небо – все, что нужно для того, чтобы родилось вдохновение. Так и начинается любовь к искусству", – рассказала заслуженная артистка РФ Елизавета Боярская.

"Тобольск – уникальный город, это и есть сама Россия. Сегодня во время репетиции я стояла за кулисами и наблюдала, как солнце играло на куполах Тобольского Кремля, отражалось на золотых крестах под торжественную музыку Чайковского. И меня так проняло, что я заплакала – настолько прекрасный был момент", – прокомментировала народная артистка РФ Ольга Остроумова.

В ходе пресс-конференции генеральный директор "СИБУР Тобольска" и "ЗапСибНефтехима" Игорь Климов рассказал о давнем сотрудничестве СИБУРа с театром наций и о развитии культуры в городе.

"Деятельность СИБУРа в Тобольске направлена не только на развитие бизнеса, но и на поддержку просветительских проектов. В 2016-2017 годах компания инициировала и реализовала совместно с правительством Тюменской области более 20 крупных культурных инициатив, включая фестиваль театров малых городов России и гастроли Государственного театра наций, фестиваль уличных театров "Сны улиц", гастроли театра "Сатирикон" в рамках фестиваля "Золотая маска", Транссибирский музыкальный фестиваль и др", - подчеркнул Игорь Климов.

В преддверии большого концерта уже прошли два спектакля: "Наше все…Бродский. Лица необщим выраженьем" театра наций на сцене Тюменского драматического театра, а также "Злачные пажити" Новосибирского театра "Старый дом" — участник фестиваля "Золотая маска" - на сцене Тобольского драматического театра им. Петра Ершова. "Злачные пажити" - фантастическая постановка режиссера Юлии Ауг, основанная на рассказах драматурга и писателя Анны Старобинец. Рассказы посвящены тому, как неудержимо и непредсказуемо меняется сегодняшняя реальность.

Также под эгидой Года добровольца в России учредители благотворительного фонда "Артист" Евгений Миронов, Игорь Верник и Мария Миронова встретились с волонтерами Тобольска. Гости рассказали о направлениях деятельности фонда, который с 2008 года оказывает материальную и моральную поддержку актерам театра и кино старшего поколения. Часть средств от проведения большого концерта "Евгений Онегин. Лирические отступления" пойдут на благотворительность, а именно в поддержку двадцати четырех ветеранов театра и кино Тюменской области.

"Встреча была очень полезной, мы познакомились с опытом волонтерской деятельности народных артистов. Абсолютно согласна с их словами о том, что только личным примером мы сможем привить детям и молодёжи культуру добровольческой деятельности", - отметила региональный координатор Российского движения школьников по Тюменской области Светлана Семченко.

"Театр наций FEST" продолжается. До конца недели тоболяки увидят другие спектакли и посетят мастер-классы от приглашенных мастеров театрального искусства.