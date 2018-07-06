Останки трех красноармейцев поисковики передадут родственникам в Тюменской области

фото ДТиС "Пионер" фото ДТиС "Пионер"

Торжественная церемония передачи останков трех красноармейцев, погибших в годы Великой Отечественной войны, родственникам в Тюменской области начнется на площади Памяти в Тюмени 9 июля в 12 часов, сообщает Дворец творчества и спорта "Пионер".

В рамках Всероссийского проекта "Дорога домой" Военно-исторического центра СЗФО в Тюменскую область будут доставлены останки трех красноармейцев для дальнейшего перезахоронения на Родине.

Николай Петрович Хохрин, 1910 г.р., уроженец Нижнетавдинского района. Останки были обнаружены и подняты в июне 2016 года поисковым отрядом "Каскад" в Темкинском районе Смоленской области. По данным сайта "Память народа" Николай Хохрин был убит в бою 21 августа 1942 года в д. Горки Темкинского района Смоленской области.

Федор Михайлович Бородулин, 1919 г.р., уроженец Упоровского района. Останки были обнаружены и подняты Белгородской региональной общественной организацией "Историко-поисковый клуб "Огненная дуга" в ходе экспедиции в районе деревни д. Лучки Прохоровского района Белгородской области. Личность установлена по найденной медали "За отвагу".

Иван Евстратиевич Сидоров, 1920 года рождения, уроженец Армизонского района. Останки Ивана Сидорова были найдены тюменскими поисковиками в 2017 году при проведении поисковых работ в Ржевском районе Тверской области. По найденному вместе с останками медальону было установлено, что Сидоров И.Е., 1920 года рождения, уроженец Омской области, Армизонский район, д. Даньково, призван в 1940 году Армизонским РВК. По данным сайта "Память народа" Сидоров Иван Евстратиевич пропал без вести в июле 1942 года.

На церемонии передачи останков красноармейцев будут присутствовать родственники красноармейцев, поисковые отряды города Тюмени, координаторы всероссийского проекта "Дорога домой", представители администрации и военных комиссариатов муниципальных образований Тюменской области.

Напомним, 26 марта в Тюменскую область в рамках проекта "Дорога домой" впервые были доставлены останки трех уроженцев Тюменской области.