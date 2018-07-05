В Тюменской области действует единый стандарт безопасности отдыха и оздоровления детей

фото ИА "Тюменская линия" фото ИА "Тюменская линия"

Ход летней оздоровительной кампании и вопросы безопасного пребывания детей в организациях отдыха обсудили на заседании комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности, которое провел вице-губернатор Сергей Сарычев 5 июля.

В совещании приняли участие представители МЧС, правоохранительных органов, территориальных управлений федеральных ведомств, структурных подразделений региональных органов исполнительной власти.

Вице-губернатор отметил, что председатель правительства России Дмитрий Медведев поручил регионам принять исчерпывающие меры и обеспечить безопасные условия пребывания детей в организациях отдыха летом.

"В нашем регионе активно развивается сфера детского отдыха, туризма и оздоровления. Тюменские детские лагеря сегодня - это комфортные и безопасные учреждения, которые работают круглый год, используют современные технологии в организации отдыха и регулярно внедряют новейшие педагогические программы. Уровень эффективности оздоровления в тюменских лагерях - один из самых высоких в России – 96%. Опыт тюменских организаторов детского отдыха признан на федеральном уровне. Достигнутые показатели требуют от нас дисциплины и профессионализма, чтобы удерживать эту высокую планку. Лето и организация детского отдыха в этот период — очень ответственная задача и для родителей, и для всех структур, отвечающих за безопасность детей. Здесь каждый вопрос, каждая мелочь, требуют повышенного внимания, так как от действий взрослых зависит здоровье и жизнь детей", - подчеркнул Сергей Сарычев.

Вице-губернатор обозначил основные задачи — не допустить повышения летом числа преступлений среди несовершеннолетних, случаев травматизма и возникновения чрезвычайных происшествий в детских организациях, обеспечить безопасность перевозок детей.

Заместитель губернатора, директор областного департамента социального развития Ольга Кузнечевских проинформировала, что региону удается эффективно решать стоящие в этой сфере задачи благодаря отлаженному межведомственному взаимодействию.

"Оздоровительные программы организованы не только в каникулы, но и учебное время. В загородных лагерях и центрах региона с начала года уже побывали более 78 тысяч детей. Летом отдохнут около 150 тысяч ребят, в том числе по льготным программам - более 32 тысяч. 100% детей-сирот обеспечены отдыхом", - сообщила она.

Кроме того, во всех муниципальных образованиях работают досуговые и спортивные площадки, которые посещают около 150 тыс. тюменцев. 21 тыс. подростков региона в возрасте от 14 до 18 лет трудоустроены. При ежегодном росте общей численности детей школьного возраста, уровень охвата их организованными формами отдыха и оздоровления сохраняется на уровне 93%.

По словам Ольги Кузнечевских, в регионе сформирован областной реестр оздоровительных организаций. Он доступен в сети Интернет. В частности, какие допуски организация получила, какие программы реализует, у кого закупает продукты и тд. Прием детских организаций проводится специальной комиссией, ведется постоянный контроль их работы. С января этого года уже прошло 1 тыс. 15 плановых и внеплановых проверок. Грубые нарушения обязательных требований, повлекшие приостановление деятельности организаций отдыха и оздоровления, в ходе них не установлены.

Особое внимание уделяется кадровой политике. Проводится обучение специалистов, их обязательные проверки. В частности, все сотрудники пищеблоков обследованы на носительство кишечных инфекций. Выполнены акарицидные обработки территорий загородных лагерей и центров от комаров и клещей в начале первой смены и повторно после ее окончания. Обновляется автопарк детских организаций для обеспечения безопасных перевозок. В регионе действует единый стандарт безопасности отдыха и оздоровления детей в загородных оздоровительных учреждениях и организациях. Он предусматривает выполнение всего комплекса необходимых мероприятий. На протяжении десяти лет в Тюменской области реализуется практика страхования детей, отдыхающих в загородных центрах, от несчастного случая. Этот опыт признан успешным и рекомендован другим регионам РФ.

Руководители территориальных управлений федеральных ведомств подвели итоги первой смены, рассказали о принимаемых профилактических действиях каждой из служб и результатах контрольных мероприятий.

Сергей Сарычев, подводя итоги совещания, подчеркнул, что нельзя расслабляться. "Контроль и внимание к вопросам безопасности детей не должны ослабевать, чтобы провести всю летнюю кампанию на высоком уровне", - резюмировал он.