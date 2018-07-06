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Директор ямальской спортшколы присвоила себе знак отличника физической культуры и спорта

Происшествия, 10:52 06 июля 2018

Фото www.спорт-центр35.рф

Директора спортивной школы, обвиняемого в мошенничестве, осудят в Тарко-Сале, сообщает следственное управление СК РФ по Ямалу.

В январе 2009 года обвиняемая получила заведомо подложную выписку из приказа Федерального агентства по физической культуре и заведомо подложное удостоверение этого ведомства о награждении нагрудным знаком "Отличник физической культуры и спорта". Эти данные были занесены в ее трудовую книжку. Затем, женщина, исполняя обязанности директора Пуровской СДЮШОР изготовила и подписала приказ, согласно которому ей были установлены ежемесячные надбавки к должностному окладу за знак "Отличник физической культуры и спорта России".

В результате мошеннических действий обвиняемой незаконно, из бюджета администрации муниципального образования с января 2009 по май 2016 года производились стимулирующие выплаты в общей сумме более 190 тыс. рублей.

В ходе предварительного следствия директор образовательного учреждения вину не признала, и сотрудничать со следствием отказалась. Следствием собрано достаточно доказательств ее вины, уголовное дело направлено в суд.

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# мошенничество , Ямал

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