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Впервые за десять лет в Южной Африке выпал снег

Общество, 18:40 06 июля 2018

фото ИА "Метеовести"

Впервые за 10 лет в Южно-Африканской республике выпал снег. Сейчас там разгар зимы – самый холодный месяц года, сообщает ИА "Метеовести".

2018 год стал исключением: наряду с морозами до минус 8 градусов, часть страны оказалась завалена снегом. По сообщениям СМИ, аномальные осадки стали малоприятной неожиданностью для жителей Кейптауна, второго по численности населения города страны, которые утром, выйдя из своих домов, с удивлением обнаружили на улице 10-и см слой снега. Многие жители начали лепить снеговиков и играть в снежки.

В ближайшие дни в столице ЮАР Претории ожидается облачная погода, температура днем плюс 12-15 градусов, по ночам плюс 3 - 8 градусов. В Кейптауне – на 2-3 градуса теплее.

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# Африка , снег

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