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Школьников из Пермского края впечатлили туристические объекты Тюменской области

Общество, 16:27 06 июля 2018

ic.pics.livejournal.com

Туристическая группа в составе 44 детей из Пермского края с сопровождающими побывала в поездке по Тюменской области в рамках национальной программы "Моя Россия". В конце июня ребята посетили достопримечательности Тюмени и Тобольска, рассказали в пресс-службе агентства туризма и продвижения Тюменской области.

Юных гостей ожидала насыщенная туристическая программа. Основу тура составляли объекты, связанные с пребыванием в Тюменской области представителей императорского дома Романовых.

"Особенно понравилась экскурсия в доме-музее "Царская пристань" и по Ильинскому женскому монастырю. Нас вел профессионально подкованный экскурсовод, дети узнали много нового и интересного из истории царской семьи и России. В целом программа очень насыщенная. Ребята довольны размещением в гостинице и питанием. Трогательные впечатления остались от концерта, подготовленного воспитанниками детского дома "Отрада"", - поделилась участница тура, сопровождающая пермских школьников.

По ее словам, в Тобольске пермяков особенно впечатлили прекрасные виды Абалака и музей императорской семьи Николая II. "Так называемые живые уроки, помогают детям наглядно узнавать историю страны", - подчеркнула участница.

Помимо культурной составляющей делегация оценила высокий уровень развития инфраструктуры.

Отметим, что всего в рамках программы "Моя Россия" Министерства культуры РФ до октября 2018 года Тюменскую область посетят 660 детей из 15 регионов России.

Туристско-информационный центр Тюменской области – ГАУ ТО "Агентство туризма и продвижения Тюменской области" начал свою работу в 2017 году. Основными направлениями деятельности агентства являются консультационная и информационная функция, продвижение туристского потенциала региона, повышение узнаваемости Тюменской области за пределами региона. Руководитель - Мария Сергеевна Трофимова. Больше новостей – на портале https://visittyumen.ru/.

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# Николай II , Романовы , Тобольск , туризм , Тюмень , школьники , экскурсия

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