Премьерные показы семейного спектакля в стиле киберпанк пройдут в "Космосе"

фото центра "Космос" фото центра "Космос"

Премьерные показы спектакля в стиле киберпанк "Спасти кота Севаста" театрального объединения "Тандем" пройдут в молодежном театральном центре "Космос" 7 и 8 июня в 13 часов, сообщают организаторы.

Он стал одним из победителей регионального конкурса грантов на постановку спектаклей для молодежных театров.

""Спасти кота Севаста" – это оригинальная фантастическая история. По сюжету ученые мечтали разработать программу для устранения неисправностей в электронных системах, но недооценили возможности своего детища и потеряли над ним контроль. Программа захватывает управление по всему миру не только над электронными системами, но и над людьми. Не тронуто лишь сознание киберкота Севаста, который остался в лаборатории. В нее же проникает землейройка Клада, вместе с которой они решают выбраться из лаборатории и отключить программу", — рассказал режиссер театрального объединения "Тандем" Александр Гиль.

Спектакль пройдет в формате интерактивного представления, поэтому зрители станут участниками постановки и помогут героям победить киберзло. "Спасти кота Севаста" рассчитан на детей старше 6 лет и подойдет для семейного просмотра. Цена билета — 200 рублей. Приобрести их можно по ссылке.

Театральное объединение "Тандем" появилось в Тюмени только в 2018 году и уже сумело выиграть грант на постановку своего первого спектакля — почти 200 тыс. рублей.

Напомним, что общий фонд конкурса грантов на постановку спектаклей был 1 млн 200 тыс. рублей.