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В палаточном лагере "Планета Кулига-парк" отдохнут девяносто детей

Общество, 15:43 06 июля 2018

Фото vk.com/kuliga_park

90 человек отдохнут за три смены в палаточном лагере "Планета Кулига-парк", который открылся в Тюменском районе на территории загородного спортивно-оздоровительного клуба "Кулига парк" 5 июля.

Как сообщает пресс-служба районной администрации, первая смена имеет творческую направленность, и воспитанники дали клятву провести это время задорно и дружно.

За первый день смены ребята успели познакомиться, подружиться со своими сверстниками. Вожатые и педагоги-воспитатели занимали отдыхающих каждый час. Например, устроили мастер-классы по рисованию. Даже те, кто не знал азов художественной графики, смогли нарисовать небольшие рисунки.

Для ребят, увлеченных спортом, организовали соревнования по футболу, волейболу, баскетболу, планируются соревнования на веломобилях.

Большинство детей впервые уехали из дома на отдых без родителей, но никто не загрустил. На вечернем огоньке ребята делились своими эмоциями о первом дне смены.

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# детский отдых , каникулы , Кулига-парк , Тюменский район

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