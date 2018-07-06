Хакеры, совершившие кибератаку на ФЦН в Тюмени, не помешали ходу операции

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Хакеры, которые совершили кибератаку во время операции на головном мозге 13-летней девочки, не помешали завершить ее благополучно, сообщили в Федеральном центре нейрохирургии в Тюмени.

Впервые случай кибератаки зарегистрировали в центре 30 июня. "Во время операции у команды хирургов с компьютерных мониторов исчезли все данные. Необходимо было что-то решать, - рассказывает пресс-секретарь ФЦН Наталья Тимофеева. - Это был выходной день, специалистам центра самим было сложно справиться с атакой хакеров, поэтому было решено обратиться напрямую в Сбербанк и лично к Герману Грефу. Главного врача Альберта Суфианова знают и уважают, поэтому было решено отправить в Тюмень специалистов, которые и привели систему в порядок".

Специалисты Сбербанка, приехавшие в Тюмень, обнаружили вирус, который занесли хакеры в компьютерную базу данных, он был удален. Работа системы восстановлена.

Врачи центра нейрохирургии в очередной раз провели успешную операцию на головном мозге девочки - уроженки Оренбургской области. Как заметила пресс-секретарь Наталья Тимофеева, изначально ее должны были оперировать в Уфе, но затем родители школьницы приняли решение ехать в Тюмень.

"Третьего июля девочку уже выписали, она чувствовала себя замечательно. Так что никакая кибератака профессиональным хирургам не помешала", - добавила представитель ФЦН в Тюмени.

Анжела Лебедева