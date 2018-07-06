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На выставке в Тобольске представили подлинники Шишкина и Айвазовского

Общество, 17:21 06 июля 2018

Фото пресс-службы ТИАМЗ

Подлинные работы Ивана Айвазовского, Владимира Маковского, Ивана Шишкина, Сергея Коровина смогут увидеть посетители Дворца наместника в Тобольске до конца 2018 года, сообщили в пресс-службе ТИАМЗ.

Коллекция произведений искусства Тюменского музейно-просветительского объединения считается одной из лучших в нашем округе. Произведения искусства неоднократно демонстрировались в крупнейших музеях России и зарубежья. История создания коллекции ведет свое начало с 1956 года, когда по распоряжению совета министров РСФСР в Тюмени была создана картинная галерея. На момент открытия в ее фондах было 120 картин, 30 этюдов русских художников и 32 произведения современных авторов. В 1989 году галерея получила статус областного музея изобразительных искусств.

В создании коллекции участвовали: Фонд Министерства культуры РСФСР, Государственный Эрмитаж, Центральный музей революции СССР, Музей изобразительных искусств им. А. С. Пушкина, Государственный Русский музей, Свердловская областная картинная галерея, Павловский дворец-музей, Куйбышевский художественный музей, Дирекция художественных фондов и проектирования памятников, а также Тобольский краеведческий музей. Также произведения искусства были приобретены у известных коллекционеров: академика Е.Ф. Вишневского, потомков ученого П.П. Семёнова Тян-Шанского, П.И. Кутузова и др. Телефон для справок: 8 (3456) 22-37-13.

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# выставка , музей , Тобольск

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