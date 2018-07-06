В Тюмени работают над увеличением производительности труда

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Вопросы социально-экономического развития Тюменской области обсудили на совещании, которое провел полномочный представитель президента РФ в Уральском федеральном округе Николай Цуканов в региональном правительстве 6 июля.

На совещании присутствовали временно исполняющий обязанности губернатора Александр Моор, представители аппарата полпредства и члены регионального правительства.

Николай Цуканов отметил, что в Тюменской области, в отличие от многих других регионов, нет особых проблем во взаимоотношениях между политическими и бизнес-элитами, и это как раз способствует активному развитию экономики и повышению качества жизни людей.

Полпред поделился впечатлениями о городе: "Я впервые в Тюмени. Это замечательный, достаточно ухоженный и чистый город. Тюменская область по праву считается одним из передовых регионов России", - сказал полномочный представитель главы государства. По очень многим направлениям экономического и социального развития Тюменская область опережает средние показатели по Уральскому федеральному округу и России, добавил он.

"Индекс промышленного производства по итогам пяти месяцев 2018 года составил более 108 процентов. За этот же период объем отгруженной промышленной продукции в регионе вырос более чем на 17 процентов. Это колоссальная цифра. Объем инвестиций в основной капитал в первом квартале 2018 года увеличился почти на 27 процентов по сравнению с аналогичным периодом 2017 года. Введено в эксплуатацию почти 407 тысяч квадратных метров жилья. Это один из самых высоких показателей в стране без учета Москвы и Санкт-Петербурга", - отметил Николай Цуканов. Полпред также обратил внимание на достаточно низкий, по сравнению с другими регионами УФО, уровень инфляции и безработицы.

"Реальные доходы населения Тюменской области за четыре месяца 2018 года увеличились на 4,8 процента. Это лучший показатель в Уральском федеральном округе. Средняя заработная плата в регионе выше, чем в среднем по России, за четыре месяца 2018 года она увеличилась более чем на 10 процентов и составила более 42 тысяч рублей", - подчеркнул полпред главы государства. По его мнению, пример Тюменской области поможет другим регионам подтянуть показатели социально-экономического развития.

Николай Цуканов отметил, что в число приоритетных направлений работы правительства Тюменской области входят создание комфортной городской среды, повышение безопасности и качества дорог, развитие инноваций, совершенствование систем здравоохранения и образования, в том числе путем внедрения информационных технологий. Полпред президента дал высокую оценку новой школе, построенной в микрорайоне Ямальский-2 областного центра. По его словам, это школа XXI века.

"Высоко оценивается и работа региональной власти по созданию благоприятных условий для ведения бизнеса, привлечению инвестиций и развитию малого и среднего предпринимательства", - заявил Николай Цуканов, добавив, что перед правительством Тюменской области стоят серьезные задачи по дальнейшему развитию региона.

На совещание также обсудили вопросы дальнейшего повышения производительности труда в промышленности и сельском хозяйстве, стимулирования роста рождаемости и увеличения продолжительности жизни. Участники совещания отметили, что в регионе уделяют самое серьезное внимание профилактике онкологических заболеваний и ВИЧ-инфекции, переселению людей из аварийного жилья, решению проблем водоочистки и глубокой переработки мусора.

"Самое главное, чтобы при решении различных вопросов и проблем учитывались и выполнялись пожелания жителей. Каждый шаг нужно сверять с мнением населения. На мой взгляд, именно так и ведется работа в Тюменской области", - подытожил Николай Цуканов.

Александр Моор отметил, что Тюменская область успешно развивает экономику, и это позволяет решать важные социальные задачи. По его словам, планируется строительство и реконструкция ряда социальных объектов в Тюмени и других городах региона. В День знаний 1 сентября будут введены в эксплуатацию три школы - в Тюмени, Ишиме и Тобольском районе.

"В последние годы мы взяли хороший темп - ежегодно сдаем в эксплуатацию одну новую школу и один-два детских сада. Но сегодня, в соответствии с указом президента России Владимира Путина, перед нами стоит еще более амбициозная задача - обеспечить местами в детсадах всех детей. Задача непростая, поскольку у нас положительная динамика рождаемости. Но все поручения президента Тюменская область исполняет в срок", - подчеркнул Александр Моор.

С сентября 2017 года по поручению президента России в регионе реализуется пилотная федеральная приоритетная программа повышения производительности труда и поддержки занятости. "На региональном уровне принята программа повышения конкурентоспособности экономики до 2025 года. Мы рассчитываем на хороший результат", - сказал врио губернатора.

В беседе с журналистами полпред главы государства поделился планами следующего рабочего визита в Тюменскую область.

"Я обязательно приеду в Тюмень еще раз. Хотелось бы посмотреть и Тобольск, и другие города, чтобы быть полезным для развития региона. Полпредство должно не только контролировать работу региональных органов власти, но и помогать в улучшении качества жизни людей. Такую задачу поставил перед нами президент России. Поэтому мы будем стараться совместно донести запросы жителей региона до главы государства, чтобы они нашли отражение в федеральном бюджете в части софинансирования социально значимых программ, которые важны для Тюменской области", - подчеркнул Николай Цуканов.

Евгений Бабенко