Тюменская область избавится от деревянных школ к 2024 году

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31 ветхое здание школ заменят до 2024 года в Тюменской области. Об этом сообщил директор регионального департамента образования и науки Алексей Райдер во время осмотра строительства второго корпуса тюменской гимназии №49.

Он отметил, что в прошлые годы в регионе заменяли примерно по одной школе в год. Такими темпами на полное избавление от деревянных корпусов с печным отоплением и без современных удобств Тюменская область потратила бы 30 лет. В деревнях, где это возможно, ребят забирают школьные автобусы, которые отвозят их на учебу в ближайшие села с комфортными условиями обучения, однако не везде в регионе реально организовать подобную схему.

"В таких школах обычно учатся от пяти до 15 детей в тех селах, куда подвоз организовать невозможно. Мы неоднократно эти вещи просчитывали, но транспортная доступность и состояние дорог до некоторых поселений не позволяют вывезти детей, часто это зимники", - пояснил Алексей Райдер.

Директор профильного департамента напомнил, что для решения этой проблемы прежний губернатор Тюменской области Владимир Якушев дал поручение проработать вопрос блочно-модульного исполнения школ. Их преимущество в том, что они быстрее строятся, в отличие от капитальных зданий не требуют таких проектно-изыскательских работ, но содержат весь набор коммуникаций и благ. Специалисты выделили четыре варианта таких школ, которые позволяют создавать модули под конкретные нужды поселений, с дошкольными группами и игровыми комнатами.

На вопрос журналистов о том, кто будет строить модульные школы, Алексей Райдер подчеркнул, что это вопрос публичных торгов.

"Но конечно мы рассчитываем, что в этом процессе найдется задел и для наших товаропроизводителей. У нас есть Заводоуковский машиностроительный завод, завод "ТОИР" и "Тюменьстальмост", все они могут предлагать модульное исполнение зданий. Рассчитываем, что наш большой заказ будет интересным и для внутреннего строительного рынка", - поделился он.

Напомним, что масштабная программа реновации образовательной среды региона началась в 2018 году. На первом этапе ее реализации до 2020 года заменят 19 малокомплектных школ в модульном исполнении, на втором этапе в 2020 году появится школа в капитальном исполнении в тюменском микрорайоне Казарово. Третий этап, с 2021 по 2024 год, завершится созданием 11 малокомплектных школ в модульном и капитальном исполнении.

Фото ИА "Тюменская линия" Фото ИА "Тюменская линия"

Дарья Казакова