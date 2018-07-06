Новая школа в микрорайоне "Ямальский-2" впечатлила Николая Цуканова

Фото ИА "Тюменская линия" Фото ИА "Тюменская линия"

Ход строительства школы в микрорайоне "Ямальский-2" осмотрели полномочный представитель президента РФ в УФО Николай Цуканов и врио губернатора Тюменской области Александр Моор.

Второй корпус тюменской гимназии №49 на 1 тыс. 200 мест откроет двери для учеников уже 1 сентября. Всего за парты в школах Тюменской области сядут 201,5 тыс. человек. Николай Цуканов отметил, что такое большое число школьников демонстрирует хорошую работу профильного департамента и высказал мнение о том, что люди из других регионов приезжают в Тюмень и решают здесь строить семью, обзаводиться детьми потому, что развивается город и его социальная инфраструктура. "Другим городам остается только позавидовать Тюмени", - заявил он.

Александр Моор уточнил, что помимо школы в Ямальском-2 в предстоящем учебном году начнут работать новые школы в селе Тоболово Ишимского района и в селе Малая Зоркальцева Тобольского района. Сейчас капитальный ремонт идет одновременно в 39 школах региона. Помимо обновления самих зданий, совершенствуется и техническое оснащение учебных заведений, появляются современные лабораторные комплексы, где ребята смогут не только изучать что-то новое, но и создавать свои собственные проекты.

Второй корпус гимназии №49 начали строить 27 января 2017 года, завершить проект планируется 15 августа 2018 года. Финансирование его идет за счет средств областного и федерального бюджетов. Школа в границах улиц Василия Подшибякина - Фармана Салманова – Обдорской вместит в себя 48 классов, из них 16 классов для учащихся начальной школы и 32 класса для учеников с 5 по 11 класс. Общая площадь здания - более 20 тыс. 782 кв. м.

Новострой разделен на три блока. В первом разместятся учебные классы и специализированные кабинеты домоводства, обработки тканей и ОБЖ, углубленного изучения предметов, мастерские по металлу и древесине, инструментальная комната, лингафонные кабинеты, кабинет дополнительных занятий, химии, физики, биологии, медицинский блок и подсобные помещения. Во втором блоке предусмотрен обеденный зал на 400 мест, пищеблок, административные помещения, спортивный зал, кабинеты, библиотека и информационный центр, читальный зал, актовый зал со сценой, музей и подсобки. Третий блок вместит в себя учебные классы, детский центр, гимнастический зал, административные и подсобные помещения. Ребята смогут посещать кружки звукозаписи, фото- и видеостудии, а также попробовать себя в роли ведущих - для этого предусмотрен свой радиоузел.

Начальная школа выделена в отдельный блок, имеет свой гардероб, санузлы, помещения для групп продленного дня. В холле первого этажа расположится расширенная зона ожидания - родители смогут в комфортных условиях дожидаться своих детей с уроков. На территории школы будет находиться хоккейный корт, волейбольно-баскетбольная площадка и площадка для выполнения комплекса ГТО, а также зона отдыха.

Здание школы будет удобным и для маломобильных жителей города. Предусмотрены световые и звуковые маяки на входе, мнемосхемы в фойе, тактильно-контрастные указатели, лифты, пандусы, санузлы на каждом этаже с кнопками вызова помощи, световые тактильные наклейки на поручнях.

Экскурсию для гостей по строящейся школе провел директор департамента образования и науки Тюменской области Алексей Райдер. Он сообщил, что на места в новом корпусе гимназии №49 уже претендуют 944 ребенка - столько заявлений принято на сегодняшний день. Упор здесь будет сделан на химико-технологический профиль, однако не забудут и о специализации на изучении иностранных языков. Напомним, что врио губернатора Александр Моор, его супруга и трое детей - воспитанники 49 гимназии.

Дарья Казакова