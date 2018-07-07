Ромашки-обереги сделают тюменцы на площади у "Современика"

Фото www.stihi.ru Фото www.stihi.ru

На семейный праздник "Любовь хранит очаг семейный" приглашает Центр культуры и искусства "Современник" (ул. Олимпийская, 9) 8 июля в 11 часов.

Как сообщает городской департамент культуры, праздник начнется на открытой площадке учреждения, где будет проходить мастер-класс по изготовлению символа праздника – ромашки. Под руководством опытных мастеров каждый гость сможет смастерить оберег для семейного очага. В 12 часов – концерт всех жителей и гостей города Тюмени. Все присутствующие на празднике смогут принять участие в конкурсах и играх, организованных как для детей, так и для взрослых.

Развлекательная программа на уличной площадке Дома культуры "Поиск" (ул. Александра Пушкина, 10) в 18 часов будет посвящена Всероссийскому дню семьи, любви и верности. Ведущий напомнит гостям программы об истории возникновения праздника и расскажет легенду о Петре и Февронии. Также гостей развлекательной программы ждут разнообразные интерактивные развлечения и творческие поздравления от коллективов Дома культуры.

Праздничная концертная программа с конкурсами, мастер-классами и развлечениями для семей начнется в сквере Казачьи луга (ул. Домостроителей, 22/2) в 18 часов.

В честь Всероссийского дня семьи, любви и верности в Доме культуры и творчества "Торфяник" (ул. Малышева, 26) в 18 часов во второй раз состоится фотоконкурс "Что может быть важнее, чем семья?". К участию приглашаются жители города Тюмени (без возрастных ограничений). Конкурс будет проводиться по следующим номинациям: "Дружная семья" (фотографии всех членов семьи, занимающихся каким-либо общим полезным для общества в целом или данной семьи в частности делом: уборка территории, приготовление ужина и т.д.); "Мы – спортивная семья" (фотографии всех членов семьи, вместе занимающихся каким-либо видом спорта или принимающих участие в семейных спортивных эстафетах); "Счастливая семья" (фотографии всех членов семьи, на которых запечатлен процесс семейного отдыха: поездка на природу, поход в кино и т.д.); "Мы и братья наши меньшие" (фотографии всех членов семьи вместе с домашними любимцам).