Страна "Изобразительное искусство Тюмени" распахнет двери для детей

Фото www.tapeciarnia.pl Фото www.tapeciarnia.pl

О Дне семьи, любви и верности расскажут в тюменских библиотеках 9 июля. Детей познакомят со сказками тюменских писателей и творчеством тюменских художников.

Как сообщает городской департамент культуры, молодежный театр "Ангажемент" им. В. С. Загоруйко (ул. Олимпийская, 8а) в 10 часов приглашает на музыкальную сказку "Рыжий чулок".

Две команды – "Карандаши" и "Кисточки" – отправятся в путешествие по стране "Изобразительное искусство Тюмени" во время игры в библиотеке № 16 (ул. Олимпийская, 20а) в 11 часов. За верное выполнение заданий команды будут получать жетоны в форме карандаша и кисточки. Вопросы и задания составлены по творчеству тюменских художников.

В библиотеке № 9 (ул. Волгоградская, 119/2) в 11 часов у детей летнего лагеря состоится знакомство с книгами сказок тюменских писателей. Дети расскажут о своих любимых сказках, на кого из героев они хотели бы быть похожи. В завершение встречи ребята посмотрят интерактивную сказку Димм Тэлеса "Девочка и сон".

Центральная городская библиотека (ул. Луначарского, 51/3) в 11 часов 30 минут приглашает на увлекательную игру "В поисках капитана Гранта" по произведению Жюля Габриэля Верна "Дети капитана Гранта". Начнется игра с увлекательной беседы о жизненном и творческом пути писателя, об интересных фактах из его биографии. После этого ребята отправятся в путешествие. Разделившись на две команды, участники должны будут ответить на вопросы викторины, восстановить из фрагментов карту и проложить маршрут по поиску капитана Гранта.

На празднике в Центральной городской библиотеке (ул. Луначарского, 51/3) в 12 часов ведущая расскажет об истории праздника – Дня семьи, любви и верности, легенду о Петре и Февронии, которые издавна почитаются в России как хранители семьи и брака, о главном символе праздника. Дети услышат притчу о любви, отгадают загадки о семье и примут участие в играх.

Беседа в библиотеке № 12 (ул. Маршала Захарова, 5/3) в 13 часов познакомит ребят с историей и значением Дня семьи, любви и верности. Ребята увидят мультфильм, рассказывающий красивую легенду о жизни Петра и Февронии, которым посвящен этот праздник. В игровой форме мероприятие напомнит детям о важнейших принципах и правилах жизни каждой семьи – любви, взаимопонимании, верности.