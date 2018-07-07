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Президент ФИФА Джанни Инфантино поблагодарил Казань за организацию ЧМ-2018 по футболу

Общество, 17:31 07 июля 2018

Фото https://www.kzn.ru/

Президент Международной федерации футбола (ФИФА) Джанни Инфантино поблагодарил Казань за организацию чемпионата мира-2018. Об этом сообщает пресс-служба мэрии города.

"Вы провели огромную работу, и должны гордиться тем, что сделали не только за последние две недели, но и за последние годы во время подготовки к чемпионату. Я тоже горжусь – вами, вашими заслугами, и я счастлив, что открыл для себя ваш замечательный город, которого я не знал до этого. Мне довелось поработать в одном из самых прекрасных городов мира", - сказал президент FIFA.

Он отметил, что в сохранении культурного наследия и в мирном сосуществовании различных религий столица Татарстана является хорошим примером не только для России, но и для всего мира.

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# Казань , ФИФА , чемпионат мира по футболу-2018

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