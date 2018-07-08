В России отмечают День семьи, любви и верности

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День семьи, любви и верности отмечается в России в воскресенье, 8 июля. В этот день во всех регионах страны пройдут массовые народные гуляния, выставки, фестивали и праздничные концерты.

В этот же день Русская православная церковь отмечает день памяти святых Петра и Февронии, которые издревле считались на Руси покровителями семьи и брака. Инициатива об учреждении нового государственного праздника — Всероссийского дня супружеской любви и семейного счастья в честь благоверных князя Петра и княгини Февронии — была единогласно одобрена в Совете Федерации на заседании комитета СФ по социальной политике 26 марта 2008 года. Символом Дня семьи выбрана ромашка — полевой цветок, самый распространенный в это время года в России, символизирующий мечты о любви и верности.

"Я считаю, что День семьи, любви и верности — одна из лучших традиций, недавно обретенных российским обществом", — цитируют РИА Новости главу комиссии Общественной палаты по поддержке семьи, материнства и детства Диана Гурцкая.

По ее словам, несмотря на достаточно короткий срок, этот праздник полюбили многие россияне, особенно в регионах.

По данным Минтруда, в России реализуется целый ряд мер по поддержке семей с детьми, включая единовременное пособие при рождении ребенка, ежемесячное пособие по уходу за ребенком до полутора лет, пособие по беременности и родам. В 2018 году ежемесячная выплата на третьего ребенка и последующих детей до достижения ими трех лет предоставляется в 69 регионах. Также во многих субъектах РФ предусмотрены региональные меры поддержки семей. Это, в том числе региональные ежемесячные пособия на ребенка, ежемесячные пособия на ребенка одинокой матери, пособия на детей, родители которых уклоняются от уплаты алиментов либо проходят военную службу по призыву, на детей из многодетных семей, на детей-инвалидов, а также семьям, в которых родители являются инвалидами. Кроме того, в Минтруде напомнили, что действие программы материнского капитала продлено в России до 31 декабря 2021 года включительно.