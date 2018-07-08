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Тюменские автоинспекторы помогли дальнобойщику добраться до больницы

Общество, 14:04 08 июля 2018

72.мвд.рф

Житель Тюмени Ильшат Курманов разместил информацию с благодарностью в адрес инспекторов ДПС в сообществах автомобильной тематики в одной из популярных социальных сетей и направил в адрес тюменского интернет-портала автолюбителей. От тюменских журналистов и стало известно о произошедшем случае в региональном управлении ГИБДД, сообщают в пресс-службе ведомства.

На окраине областного центра внимание инспекторов ДПС Александра Филинского и Владимира Токарева миганием фар привлек водитель легкового автомобиля. Мужчина сообщил, что везет в больницу водителя большегруза, который во время разгрузки машины получил глубокий порез руки с повреждением кровеносных сосудов. Автоинспекторы, не мешкая, сопроводили автомобиль с пострадавшим во вторую областную больницу.

По словам самих инспекторов, за оказанную помощь он не ждали благодарности, и были приятно удивлены, узнав об информации, размещенной в интернете тюменцем.

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# ГИБДД Тюменской области , ДПС , УМВД России по Тюменской области

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