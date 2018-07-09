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У чат-бота центров "Мои документы" в ВК новые функции

Общество, 13:16 09 июля 2018

МФЦ. Фото ГАУ ТО "МФЦ"

Рассказать о статусе рассмотрения заявления теперь может чат-бот центров "Мои документы" в Тюменской области в "ВКонтакте" . Для этого необходимо всего лишь отправить сообщение, сообщает пресс-служба ГАУ ТО "МФЦ".

Напомним, что чат-бот доступен в официальной группе центров "Мои документы" в Тюменской области. Им могут воспользоваться даже те пользователи, которые не состоят в группе.

В настоящий момент чат-бот позволяет предварительно записаться, а также может напомнить о приеме за день и за час до назначенного времени.

"Сейчас мы разрабатываем функционал консультирования по типичным вопросам получения госуслуг. Мы хотим постоянно совершенствовать работу нашего чата. Поэтому просим пользователей соцсети помочь нам сделать работу приложения удобнее и информативнее. Ждем отзывы о работе чат-бота в нашей группе", - поделился планами на будущее директор ГАУ ТО "МФЦ" Александр Нагибин.

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# Мои документы , чат-бот

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