Вертикальный марафон: Останкинская телебашня проведет забег на высоту более трехсот метров
Международный забег на высоту 337 метров впервые за 18 лет проведет Останкинская телевизионная башня 21 июля в 11 часов. В соревновании примут участие 29 профессиональных легкоатлетов из 12 стран мира, сообщается на сайте мэра Москвы.
Четвертое по высоте сооружение в мире и первое в Европе соберет легкоатлетов из США, Великобритании, Германии, Хорватии, Ирландии, Малайзии, Польши, Словакии, Италии, Мексики, Грузии и России. Валентин Карзанов из Владимира представит в забеге Россию. Он ранее завоевал второе место на престижном международном забеге на небоскреб в Дубае.
"В соревновании примут участие 29 спортсменов из 12 стран. Им предстоит преодолеть 1704 ступени по узкой винтовой лестнице внутри телебашни, прежде чем они достигнут смотровой площадки на высоте 337 метров", — рассказали в отделе по связям с общественностью и СМИ филиала Российской телевизионной и радиовещательной сети (РТРС) "Московский региональный центр" (Останкинская телебашня).
У подножия башни для болельщиков откроется бесплатная фан-зона с медиаэкраном, местами для отдыха и прохладительными напитками, где можно будет понаблюдать за ходом соревнований и поддержать российского спортсмена.
В пресс-службе РТРС добавили, что последний действующий рекорд по забегу на Останкинскую телебашню принадлежит российской спортсменке Татьяне Шейгас. Ей удалось преодолеть сложнейший марафон всего за 11 минут 55 секунд.