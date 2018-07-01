Вертикальный марафон: Останкинская телебашня проведет забег на высоту более трехсот метров

фото сайта мэра Москвы фото сайта мэра Москвы

Международный забег на высоту 337 метров впервые за 18 лет проведет Останкинская телевизионная башня 21 июля в 11 часов. В соревновании примут участие 29 профессиональных легкоатлетов из 12 стран мира, сообщается на сайте мэра Москвы.

Четвертое по высоте сооружение в мире и первое в Европе соберет легкоатлетов из США, Великобритании, Германии, Хорватии, Ирландии, Малайзии, Польши, Словакии, Италии, Мексики, Грузии и России. Валентин Карзанов из Владимира представит в забеге Россию. Он ранее завоевал второе место на престижном международном забеге на небоскреб в Дубае.

"В соревновании примут участие 29 спортсменов из 12 стран. Им предстоит преодолеть 1704 ступени по узкой винтовой лестнице внутри телебашни, прежде чем они достигнут смотровой площадки на высоте 337 метров", — рассказали в отделе по связям с общественностью и СМИ филиала Российской телевизионной и радиовещательной сети (РТРС) "Московский региональный центр" (Останкинская телебашня).

У подножия башни для болельщиков откроется бесплатная фан-зона с медиаэкраном, местами для отдыха и прохладительными напитками, где можно будет понаблюдать за ходом соревнований и поддержать российского спортсмена.

В пресс-службе РТРС добавили, что последний действующий рекорд по забегу на Останкинскую телебашню принадлежит российской спортсменке Татьяне Шейгас. Ей удалось преодолеть сложнейший марафон всего за 11 минут 55 секунд.