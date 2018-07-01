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Публичные обсуждения Росздравнадзора пройдут в Тюмени

Общество, 08:40 10 июля 2018

Публичные обсуждения Росздравнадзора. Фото ОКБ №1

Руководитель Федеральной службы по надзору в сфере здравоохранения Михаила Мурашко проведет публичные обсуждения в тюменском технопарке (ул. Республики, 142) 23 июля. Начало публичных обсуждений в 15 часов. Регистрация участников начнется с 14 часов.

Председателем публичных обсуждений станет Михаил Мурашко, который заслушает доклады о результатах правоприменительной практики за второй квартал 2018 года от представителей Росздравнадзора по Тюменской области, Ханты-Мансийскому автономному округу-Югре и Ямало-Ненецкому автономному округу. Публичные обсуждения пройдут в рамках реализации приоритетной программы "Реформа контрольной и надзорной деятельности".

Как сообщает ведомство, региональные специалисты Федеральной службы по надзору в сфере здравоохранения отчитаются о результатах деятельности и как их работа повлияла на жизнь граждан. Они расскажут, как снизились опасные последствия для общественности, возникающих в результате несоблюдения законодательства медицинскими и фармацевтическими организациями, поднимут вопросы доступности, безопасности и качества медицинской помощи, а также соблюдения законодательства при обращении лекарственных средств и медицинских изделий и другое.

С докладом можно ознакомиться на сайте территориального органа Росздравнадзора. Вопросы, комментарии и замечания по докладам можно направлять до проведения публичных обсуждений в адрес территориального органа Росздравнадзора.

Лина Орлова

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# публичные обсуждения , Росздравнадзор , тюменский технопарк

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