Общественники призывают наказывать недобросовестные микрофинансовые организации

Фото ИА "Тюменская линия" Фото ИА "Тюменская линия"

О недобросовестных действиях со стороны микрофинансовых организаций (МФО) сообщил Центробанк. Согласно информационному письму Банка России, они предлагают заемщикам вместе с заключением договора займа подписать соглашение о передаче недвижимости. При этом микрофинансовые организации убеждают клиента в обыденности этой практики, а также пользуются финансовой и юридической неграмотностью и спешкой клиента при подписании документа.

Согласно данным Объединенного кредитного бюро, в первом квартале 2018 года в России выдано кредитов на 53% больше, чем за тот же период 2017 года, очередь россиян за заемными средствами значительно выросла. По оценкам экспертов, несмотря на ужесточение правил работы для таких организаций, их деятельность процветает.

Член комиссии ОП РФ по развитию экономики, предпринимательства, сферы услуг и потребительского рынка, основатель Союза молодых предпринимателей Ярославля Елена Мильто рассказала, что в настоящее время зафиксировано большое количество недобросовестных сделок МФО с гражданами. Особенно с пенсионерами, которым предлагается подписать не только договор о займе, но и соглашение о передаче их недвижимости организации.

Общественница предлагает бороться с нечистыми на руку микрофинансовыми организациями с помощью повышения финансовой грамотности людей, сообщают в пресс-службе Общественной палаты РФ.

"Мы часто и громко как общественники говорим о том, что финансовая и экономическая грамотность большинства россиян крайне низка. Перекредитованность, отбор недвижимости и прочее — это снова подтверждение данного постулата. Обман недопустим. Необходимо еще более внимательно отслеживать работу МФО в России и плотно заниматься популяризацией бытовой экономики для россиян. Считаю, что необходимо массово выявлять и крайне жестко наказывать МФО за подобные схемы манипуляций с гражданами", — заявила Елена Мильто.