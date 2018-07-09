На горячую линию ОП РФ по вопросам ЕГЭ чаще всего жаловались из-за сбоев техники

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Около 300 обращений из девяти регионов страны поступило на горячую линию по вопросам ЕГЭ, которую комиссия Общественной палаты РФ по развитию образования и науки запустила в июне.

Число сдававших Единый государственный экзамен в 2018 году насчитывало более 70 тыс. человек. Первый заместитель председателя комиссии ОП РФ по развитию образования и науки Людмила Дудова уверена: цифры показывают, что многие проблемы подготовки к экзамену и его проведению сняты. Однако сам факт обращений свидетельствует о необходимости продолжения работы по совершенствованию организации и проведения итогового испытания, повышению качества работы предметных комиссий, анализу критериев проверки части экзамена, предусматривающего развернутый ответ.

По словам общественницы, содержание обращений, как и в прошлые годы, в основном связано с процедурой организации экзамена — как в части, касающейся пропуска на экзамен, так и работы педагогов на пункте приема экзамена.

"Причиной многих обращений, связанных с пропуском на экзамен, являются сбои в работе техники. Думается, что руководителям пунктов проведения экзамена необходимо еще до начала испытаний проводить проверку техники, чтобы не создавать неблагоприятной психологической обстановки для участников экзамена", — считает эксперт.

Она заметила, что на отдельных пунктах проведения экзамена были зафиксированы факты передачи ответов, что является грубейшим нарушением правил проведения экзамена. Все материалы, свидетельствующие о таких нарушениях, переданы комиссией в соответствующие инстанции и доведены до сведения Рособрнадзора.

По информации пресс-службы ОП РФ, анализ обращений показал, что сохраняются жалобы на низкое качество аппаратуры, которая используется на экзаменах по иностранным языкам.

Людмила Дудова считает, что регионам необходимо внимательно проанализировать все замечания и привлечь внимание региональных комиссий к организационной стороне итоговой аттестации, так как от атмосферы, созданной на пунктах приема экзаменов, в определенной степени зависят результаты выполнения заданий выпускниками.

Второй блок обращений на горячую линию был связан с работой апелляционных комиссий. Большинство их сигнализировало о незнании выпускниками правил апелляции.

Хорошим сигналом общественница считает то, что ни одного обращения с критикой заданий ЕГЭ в 2018 году не поступило.